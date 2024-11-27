審計報告｜理工大學內93%升降機曾現事故　兩年總停𨋢達2523小時

審計署今日（27日）公布最新一份審計報告，就香港理工大學的大學校舍維修保養工作進行審查，發現理大維修工程有數點改善之處，如缺乏清晰的評分依據、93%升降機發生事故、未批施工令前已展開工程等。署方在報告提議，建議理大應定期維修設施、改良評估指引以及確保理大《運作手冊》規定獲得遵從。



審計署今日（27日）公布最新一份《審計報告》，就理大的大學校舍維修保養工作進行審查，發現理大維修工程有缺乏清晰的評分依據、未批施工令前已展開工程等問題。（資料圖片）

校舍保養採0至4分評分制 有設施竟獲評4.5分

審計署檢視理大在2018/19年度至2023/24年度的大學校舍維修保養工作，認為理大的評估工作有數點改善之處，如理大沒有設明確評分依據，如採用0至4分的評分制，但有設施獲4.5分。

74部升降機69部曾生事故 10部自動梯全數曾發生事故

此外，理大在2022年至2024年期間，在總數為74部的升降機裏，有69部，也就是93%的升降機曾發生事故，事故總數為413宗，涉及的總停機時數為2523小時，每部升降機的平均停機時數為37小時。而且，理大10部自動梯全數曾發生事故，事故總數為134宗，涉及的總停機時數為648小時，每部自動梯的平均停機時數為65小時。

除了電梯經常發生故障，在理大展開的工程在獲批一般施工令前已展開，違反理大《運作手冊》的規定。審計署分析903份由2022年7月至2024年3月期間建立並完成的一般施工令，發現有488份，也就是54%的施工令在獲得主管批准前已展開工程；該 488份施工令中，有106份、也就是22%的工程甚至在施工令申請獲得通過前已展開；該488份的一般施工令中，有72份，也就是15%的工程在獲得主管批准時已完工。

審計署亦發現，完成工程後，理大需要長時間才發出完工證明書，在2022年7月至2024年3月期間發出並完成工程的1054份施工令，署方分析1054份施工令，其中有1042份發出完工證明書的施工令中，有390份，亦即37%的完工證明書在完工後逾60天發出；截至2024年6月30日，有8份施工令仍未獲發完工證明書；此外，有4份施工令因缺乏完工日期資料，因署方無法就發出完工證明書所用的時間作出分析。

審計署就上述問題作出建議，稱理大應定期維修設施、並改良相關評估的指引；此外，校方應加強監察升降機及自動梯的保養，減少事故發生；校方亦應採取措施，確保理大《運作手冊》的規定獲得遵從。