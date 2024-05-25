審計報告｜僅兩營運商提供復康巴士服務　政府：未有更多人來敲門

立法會政府帳目委員會今日（25日）召開會議，續討論復康巴士服務的供應和監察情況。自1978年來，復康巴士由一間營運商負責，及後於2019年政府委聘第二間營運商投入服務，2022/23年度，兩間營運商獲得的資助為1.12億元及1300萬元。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，復康巴士非純商業運作而是提供社福服務，政府樂意提供便利，讓營運商提供復康巴士服務，而引入多一間營運商並非等於開放市場，而是倘若一間機構未能提供服務時，殘疾人士可選擇替代服務。不過，他指出香港並非一個大城市，現時只有兩間機構有能力及願意提供服務。



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質疑兩間營運商服務路線相似

帳委會副主席、選委界立法會議員謝偉俊質疑，兩間營運商車隊規模不一，但提供的服務相似。孫玉菡表示，部分殘疾人士出行需要替代方案，故早前第二間機構加盟提供服務，表示該營運商是交通營運商，需要時間磨合。運輸署署長李頌恩補充指，讓營運商提供服務並非類似批出經營權，目標是找到合適營運商為殘疾人士出行社福服務。

促引入更多營運商 政府：僅收到2份建議書

不過，謝偉俊追問指，如需替代服務，為何拖40年才引入第二間營運商。經民聯立法會議員龍漢標亦質疑，為何不引入第三間營運商提供額外供應。孫玉菡解釋指，2016年才有第二間向政府表示願意提供服務。李頌恩表示，2021年僅收到兩份建議書，似乎社會上覺得有能力提交建議書的機構不是太多，未有更多營運商來「敲門」。