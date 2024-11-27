理大校園保安嚴　審計報告促適時調整措施　理大：沒責任全校開放

審計署今日（27日）公布新一份審計報告，就理工大學的大學校舍維修保養工作進行審查。在校園修復和保安加強工作及其他事宜，審計署指在2019年11月底，為修復因「2019年黑暴動亂」而受到破壞的校園環境和加強保護理大校園，校方校園修復和保安加強工作分階段進行，其中保安及安全加強措施，截至去年6月底已耗資近1.3億元。

審計署指，留意到社會不時對理大的開放校園政策表示關注，建議理大應繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施。

對於土地契約訂明，所有公眾人士均可就所有合法目的，在指明時間內自由進入主校園的指定空間或範圍，理大向審計署表示，一直遵從土地契約訂明的公眾範圍規定及根據土地契約，理大沒有責任向所有公眾人士開放校園的全部範圍，但理大容許公眾人士經訪客登記系統進入校園。



理大校園入口設有入閘機。（張浩維攝）

審計報告提到，理大自2019年11月底起，因修復2019年社會運動而受到破壞的校園環境和加強保護校園措施，分階段進行校園修復和保安加強工作，而有關工作已於2022年6月完成。

署方表示，截至2023年6月30日，上述兩類工作的總開支為2.358億港元，其中包括1.062億元的修復工程開支，以及1.296億元的保安及安全加強措施的開支。其後，理大實施多項出入管制政策，包括清楚劃分公眾空間，加強出入管制，以及在指定地點設立保安站。截至本年9月，理大只容許學生、教職員及獲授權人士進入校園。

審計署指，留意到社會大眾不時對理大的開放校園政策表示關注，認為理大需要繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施。