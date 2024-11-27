有片．大熊貓龍鳳胎｜「細佬」嘆住飲奶　揮動「熊爪」如跳舞

大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎姊弟誕生過百日，香港大熊貓官方專頁今日（27日）發布「細佬」的最新片段，可見牠被工作人員餵飼牛奶，其間不斷揮動手部，一副悠然自得的樣子。不少網民留言大讚「細佬」可愛，表示「魚與塵掌不可兼得，但細佬可愛與熊掌皆可得！」



香港大熊貓官方專頁

+ 1

海洋公園發布「細佬」的最新片段，可見牠被工作人員餵飼牛奶，其間不斷揮動手部，發出「咕嚕咕嚕」的聲響，一副悠然自得的樣子。發帖者為牠配上字幕，形容牠的動作有如「跳開心舞」，又指牠正在享受中，戲稱「等我食完先同你哋玩啦」。

發帖者更將「細佬」形容為「黑白食客」，笑言牠「食到好味嘅嘢食會忍唔住跳巴蕾舞」，又稱「享受緊嘅美食完成度好高」，可見「細佬」相當為食。

不少網民留言大讚「細佬」可愛，表示「魚與塵掌不可兼得，但細佬可愛與熊掌皆可得！」亦有網民注意到大熊貓官方專頁發布的喝奶片段大多是拍攝「細佬」，笑稱「唔怪之得重過家姐」，又表明希望見到家姐的飲奶片段。