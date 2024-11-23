大熊貓｜安安可可下月亮相　粉絲3千元買商品：貴啲都可以靚就得

大熊貓龍鳳胎BB誕生滿100日，海洋公園今日（23日）舉行百日慶典，再掀起「熊貓熱」。園內一間精品店銷售各款熊貓商品，包括價值1,480元的龍鳳胎毛公仔。有熊貓迷指已花費約3,000元購買周邊商品，「貴啲都可以，靚就得」，又指已購買年票入場，期望見證龍鳳胎成長。



海洋公園「大熊貓之旅」旁的精品店，銷售各款熊貓商品。（任葆穎攝）

海洋公園「大熊貓之旅」旁的精品店，銷售各款熊貓商品，包括價值1,480元的龍鳳胎毛公仔、索價288元的超人家姐毛公仔、衣物及裝飾等。據職員透露，今日人流較平日多；店內略為擠迫。

海洋公園「大熊貓之旅」旁的精品店，銷售各款熊貓商品。（任葆穎攝）

市民花3,000元買熊貓商品 澳門遊客捐款予保育基金

中午約12時，不少熊貓迷已從精品店購入商品。胡小姐棒着熊貓毛公仔，背包擠滿了襟章及卡片等。她表示，一直很喜歡熊貓，形容香港擁有6隻大熊貓是「滿滿的幸福」，她今日亦特地購買年票，期望見證龍鳳胎成長。她指，已花費約3,000元購買熊貓商品，亦已購入1,480元的龍鳳胎毛公仔，「如果繼續出精品嘅話會繼續買，貴啲都可以，靚就得」，又希望集齊8張珍藏卡。

熊貓迷胡小姐表示已花費約3,000元購買熊貓商品，包括價值1480元的龍鳳胎毛公仔。（任葆穎攝）

從澳門來的巴先生表示，趁着兒子生日一家人到訪海洋公園。他指，預計花費數百至一千元購買紀念品，並會優先考慮購買熊貓精品。兒子表示，剛探訪過大熊貓樂樂，形容牠「好搞笑，識飲識食！」巴先生亦有捐款予海洋公園保育基金，「幫吓佢哋，等佢哋（熊貓）住得舒服啲。」

澳門遊客巴先生趁兒子生日到訪海洋公園慶祝，預計花費數百至一千元購買紀念品。（任葆穎攝）

楊潤雄：料安安、可可12月與公眾見面

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、海洋公園主席龐建貽及旅發局總幹事程鼎一，今日在威威劇場觀看龍鳳胎直播後，到大熊貓之旅探訪樂樂。

楊潤雄見記者時表示，兩隻來自四川的大熊貓安安、可可適應良好，海洋公園亦陸續安排小規模參觀活動，讓牠們進一步適應，並預計將於12月與公眾見面。他指，會聯同旅發局及園方做好宣傳推廣，營造一個熱烈歡迎大熊貓的氛圍，吸引更多國內外旅客；又指大熊貓會化身旅遊大使到香港不同的景點。

至於一對大熊貓龍鳳胎，龐建貽表示，家姐重約5.3公斤，細佬重約5.5公斤，護理員亦發現他們開始長出牙齒。