涉助客向入境處虛報投資移民申請　顧問公司前東主遭廉署加控10罪

廉政公署早前落案起訴一名移民顧問公司前東主，涉嫌協助一名客戶向入境處虛報已在香港投資1,000萬港元，串謀詐騙入境處批准其投資移居申請。廉署其後調查再揭發被告涉及多項同類勾當，周三（27日）加控被告10項串謀詐騙罪名。另外，4名投資移居申請人及被告的移民顧問公司一名職員同被控。



廉政公署。（蘇煒然攝）

50歲的被告談智鳴，為盈富顧問(大中華)有限公司(盈富顧問)前唯一董事兼股東，今年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署獲律政司進一步法律意見後，周三（27日）向其加控10項相類罪行。

另外，案中4名年齡介乎44歲至51歲的投資移居申請人，即李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，以及盈富顧問一名38歲移民顧問蘇大杰，則各被控一項或兩項串謀詐騙罪名。6名被告均獲廉署准予保釋，案件將於周五(29日)在九龍城裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

廉署指出，談智鳴於案發時為盈富顧問唯一董事兼股東，該公司為有意移居香港的人士提供移民顧問服務，蘇大杰為該公司移民顧問。盈富顧問當時受多名資本投資者入境計劃申請人委聘，替他們處理相關申請事宜。

其中八項新增控罪指於2016年4月至今年7月期間，談智鳴涉嫌與8名申請人，包括4名同案被告李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光，串謀詐騙入境處，導致入境處批准他們移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。

涉案人士涉嫌提交虛假申請，使該8名申請人看來符合該計劃的投資規定，及虛假地表示該等申請人曾分別投資1,000萬港元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是有關投資的絕對實益擁有人。

另外兩項新增控罪指，談智鳴與其公司職員蘇大杰涉嫌以相類手法，串謀另外兩名申請人詐騙入境處，導致入境處批准兩人移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該等申請人並沒有足夠資金以符合相關投資規定。

談智鳴早前已被落案起訴一項串謀詐騙罪名，該案件押後至明年2月13日在九龍城裁判法院再提訊。

廉署發言人表示，一直與相關政府部門檢視各項投資者及人才入境計劃，加強監管，以杜絕貪污或其他不當行為。入境處在廉署調查案件期間提供全面協助。

政府於2003年推行資本投資者入境計劃，讓資本投資者來港居留，相關申請由入境處負責處理。申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1,000萬港元的淨資產，以及獲入境處原則上批准其申請後6個月內，在指定投資資產類別持續投資不少於1,000萬港元，方獲准在香港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。計劃禁止申請人借入款項以持有指定金融資產。為符合持續投資要求，申請人亦不得將相關金融資產的權益轉讓予他人。整個計劃於2015年結束。