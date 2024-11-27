廉署起訴47歲前警員涉瞞借貸逾50萬　騙儲蓄互助社批貸款逾5.7萬

廉政公署今（27日）落案起訴一名時任警員，控告他涉嫌隱瞞自己向六間財務公司借貸逾50萬元，於2019年7月詐騙香港警察儲蓄互助社向他批出貸款逾57,000元。該警員已獲准保釋，周五（29日）會在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署今（27日）落案起訴一名時任警員，控告他涉嫌隱瞞自己向六間財務公司借貸逾50萬元，於2019年7月詐騙香港警察儲蓄互助社向他批出貸款逾57,000元。（資料圖片）

47歲時任警員馬偉昌，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。他已獲廉署准予保釋，周五（29日）在西九龍裁判法院答辯。

廉署表示，早前接獲警方轉介的貪污投訴，調查發現該警員向儲蓄互助社申請貸款時，分別從六間財務機構取得合共逾50萬元貸款，並須每月還款逾24,000元。

他於2019年7月向儲蓄互助社申請一筆私人貸款，並在申請書內聲稱自己沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款。控罪指，他涉嫌向儲蓄互助社訛稱申請書的內容和資料完整並正確，意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向他批出一筆逾57,000元的貸款。廉署指，警方及儲蓄互助社在廉署調查案件期間提供全面協助。