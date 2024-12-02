粉嶺高球場覆核環評成功 | 哥球會歡迎裁決　環保署研究是否上訴

政府收回粉嶺哥爾夫球場，並計劃用當中部分地方興建公屋。香港哥爾夫球會質疑環保署的環評報告存在不公，提出司法覆核，高等法院今午（2日）下裁決，裁定球會勝訴。



球會對該裁決表示歡迎，並重申粉嶺球場是無可替代的體育設施，對促進盛事經濟至關重要。環境保護署表示會與律師團隊研究判詞，在適當時候向外公布政府是否上訴及下一步工作。



香港哥爾夫球會就環評報告存在不公提出司法覆核勝訴。(資料圖片/歐嘉樂攝)

政府原計劃收回粉嶺哥爾夫球場後，利用當中9.5公頃地興建公屋，哥球會質疑環保署在土拓署提交環評報告的補充資料，當中雖有多項緩解新措施，但未設公眾查閱期，認為環保署批准的決定存在不公，提出司法覆核。

哥球會對高院裁決表示歡迎。球會指，粉嶺球場是一個享譽國際之世界級高爾夫球場，亦有重大生態及文化價值。其「舊球場」的三個國際級錦標賽球場，都是粉嶺球場不可或缺的一部分。

球會續指，粉嶺球場是香港重要且無可替代的體育設施，對吸引大型國際高球賽事至關重要。如明年的LIV Golf、第15屆全國運動會高爾夫球賽事、國際都會錦標賽（中國巡迴賽系列）和領展香港高爾夫球公開賽均會在港舉行。這些體育盛事對推動香港體育旅遊及體育產業化發展有着關鍵作用。球會指，未來會善用球場，繼續配合政府政策，以體塑旅，並促進盛事經濟。

環境保護署指，會與律師團隊研究判詞，在適當時候向外公布政府是否上訴及下一步工作。

劉國勳建議政府重新思考高球場附近交通狀況後，再決定相關跟進行動。（廖雁雄攝）

劉國勳倡集中發展其他較容易開發土地

立法會新界北議員劉國勳指出，裁決必定影響有關土地的發展時間表，亦涉及訟費，期望政府再考慮附近交通狀況，以及有關用地對香港目前的實際作用，再決定跟進行動。

他認為政府與其為高球場展開司法程序，更應集中發展其他較容易開發的土地。他解釋，高球場位處粉錦公路﹑大頭嶺及雞嶺迴旋處中間，交通負荷本身已飽和，經常出現交通擠塞，高球場房屋項目規模比蓮塘尾簡約公屋大10倍有多，在沒有適當的交通改善工程下，必定令該區「塞上加塞」。他指若政府用高球場興建公屋，將為北區帶來數以萬計的新人口，或進一步增加該區交通負擔。他建議政府重新思考該區交通後，再決定相關跟進行動。