粉嶺高球場覆核　拓展署指報告已列大樹和珍品　指球場批評欠公允

政府收回粉嶺哥爾夫球場，並計劃將其中9.5公頃土地用作興建公屋。球會則提出司法覆核，挑戰環保署批准環評報告的決定，案件今（13日）在高等法院進行第三天聆訊，呈交環評報告的土拓署陳詞。就球會批評土拓署不符規定，未有在報告列出球場內的潛在古樹名木，土拓署強調報告已列出大樹和珍貴品種等，相關資料詳盡，列出潛在古樹名木，認為相關批評並不公允。



由於代表環保署署長的資深大律師袁國強抱恙，案件押後至7月8日續審。



托展署稱已在報告內詳列粉嶺高球場內的樹木品種，指球會的批評欠公允。（資料圖片／（梁鵬威攝）

申請方為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署則被列作有利害關係方。

有考慮噪音影響學校

代表土拓署的資深大律師鮑進龍陳詞指，球會指報告未有列出球會受地盤噪音影響，鮑回應指報告己列出鄰近工程，及最受噪音影響的對象，包括附近的學校，亦建議學校考試時，工程會暫停。鮑強調球場的距離較遠，其說法不成立。

指球場當時未被評所屬等級

就球會指環評報告未有列出場內的潛在古樹名木，鮑強調已進行全面的調查，並在報告內列出大樹和珍貴品種，相關資料詳盡，列出是否潛在古樹名木。球場的文化價值方面，鮑指製作報告時，尚未知悉球場將會被就評定為什麼等級，因此報告認為計劃對球場的文化價值影響屬「未能判斷」，該說法屬合理。

指北部都會與收球場是兩不同項目

此外，球會批評環評報告沒有考慮北部都會區發展計劃，可提供更多房屋用地，而不用承受相等生態破壞。鮑指北部都會區，和是次收回球場的發展，雖然同樣應對本港迫切的房屋需求，但屬兩個不同計劃，技術備忘錄和研究概要，都沒要求土拓署考慮北部都會區發展計劃。

案件編號：HCAL1258/2023