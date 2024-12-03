短訊詐騙｜水務署再呼籲市民提防虛假訊　一文看清6假網址免中招

水務署近日接獲市民查詢，指收到聲稱由該署發出的短訊，內容有關要求繳交欠款並點擊連接網址（https://wsd-gov.com），而該網址並非水務署網址，署方已就事件向警方報案，並於今日（3日）再次呼籲市民提防虛假短訊，並列出6個虛假網站讓市民避免中招。



水務署香港及離島分署。（資料圖片）

水務署澄清，署方沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站。署方又提醒，該署已獲得通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」認證，所有由該署發出的短訊都會以「#」號作開頭，方便市民識別短訊發送人身分。

水務署呼籲，市民如曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如有查詢，可致電水務署客戶諮詢熱線2824 5000。

▼6個非水務署官方網址▼



https[:]//wsd-gov[.]com



https[:]//wsd-gov.pisdjdi[.]xyz



https[:]//wsd-gov[.]pmsij[.]life



https[:]//wsd-gov-tisdj/



https[:]//psdogi[.]shop/



https[:]//wsd-gov[.]pdgol[.]sbs

