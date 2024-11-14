千萬不要在Google搜尋這6字！新型詐騙手法令用家SEO中毒盜取資料｜近日有一種新型型詐騙手法，在Googlel中搜尋「這6個字」便可能會遭遇SEO中毒被盜取資料，即睇詳情！



Google搜尋這6字 用家SEO中毒遭盜取資料

近期，許多用家用英文搜尋「孟加拉貓在澳洲是否合法擁有」（Are Bengal Cats legal in Australia?）時，卻意外成為網路攻擊的受害者。英國網路安全公司 SOPHOS 在網站上發出緊急警告，呼籲人們不要在搜尋引擎中輸入這六個字。據稱當使用者搜尋「Are Bengal Cats legal in Australia?」時，搜尋結果頁面頂部的連是惡意連結，進入後個人資訊便會被竊取。

近期，許多用家用英文搜尋「孟加拉貓在澳洲是否合法擁有」（Are Bengal Cats legal in Australia?）時，卻意外成為網路攻擊的受害者。（資料圖片）

SOPHOS 解釋道：「受害者通常會被引導點擊惡意的廣告軟體或假的銷售連結，以及偽裝成 Google 搜尋結果。」這令很多無辜的用家尋找資訊時，意外陷入網路詐騙的陷阱中。提醒各位使用者應提高警覺，避免隨意點擊搜尋結果中的可疑連結，以保護自己的個人資訊安全。

SOPHOS 解釋道：「受害者通常會被引導點擊惡意的廣告軟體或假的銷售連結，以及偽裝成 Google 搜尋結果。」 （資料圖片）

最近的報告指出，當使用者在搜索引擎中輸入包含「澳洲」這個關鍵字時，會顯示出潛在的危險連結，這令澳洲的網路使用者面臨更大的攻擊風險。這些連結看似合法，但一旦使用者點擊後，其個人資訊，包括銀行資料，就可能被一種名為 Gootloader 的程式竊取。

根據網路安全公司 SOPHOS 講述，這種程式不僅能竊取個人資料，還可能鎖定使用者的電腦，讓他們無法訪問自己的裝置。搜尋「孟加拉貓」這一詞彙看似小眾冷門，但 正因如此更易墮入「SEO中毒」的陷阱。

「SEO中毒」是甚麼？

SEO 中毒是一種網路陷阱，攻擊者利用這種方法提升惡意網站的曝光率，令其看起來更可信。因為人們多數認為搜尋結果前幾名的網站是最可靠的。當使用者不仔細檢查搜尋結果時，可能被惡意軟件入侵、盜取資料以及財務損失。

攻擊者甚至可能採用針對性的 SEO 中毒，例如魚叉式網路釣魚，專門針對特定使用者，例如 IT 管理員。這種技術令攻擊者可以針對特定受眾而度身訂造攻擊，從而令對方更難識別和防範。