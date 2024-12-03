海洋公園水上樂園年蝕2億　田北辰倡康文署接管：同游泳池差唔多

海洋公園上個財政年度盈轉虧，錄得7,160萬元虧損。立法會經濟發展事務委員會今（3日）開會探討海洋公園最新發展報告，實政圓桌田北辰指海洋公園水上樂園每年造成2億多虧損，與政府每年資助額約2.8億元差不多，建議直接由康文署接管水上樂園，「同游泳池差唔多。」



文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，海洋公園水上樂園的實際收益與估計時有一段距離，會檢討如何處理，但指海洋公園會因此「執笠」只是田北辰個人意見。



會中另一個受關注議題是熊貓經濟，新民聯議員何敬康指，海洋公園現時視熊貓為「單天保至尊」，擔心萬一熊貓經濟未發揮理想效益，海洋公園有何應對措施。海洋公園董事局主席龐建貽則指，不會懷疑大眾對大熊貓的熱誠。



海洋公園上周四（11月28日）公布2023至2024年財政年度業績，由於是次財政年度政府資助減少以及大額折舊，園方錄得年度虧損7,160萬元，但經營虧損淨額連續第三個年度收窄，園方表示反映經營及業務持續改善。不過，海洋公園的入場人次由去年236萬，按年增長33%至314萬人，兩者皆創下5年新高。

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田北辰憂海洋公園受拖累執笠 楊潤雄：樂園人次及收益與估計有距離

田北辰指，現時海洋公園水上樂園每年虧損超過2億元，與政府每年2.8億的資助金額差不多，質疑政府在2026暫停資助後，海洋公園會因此「執笠」。他指水上樂園「同游泳池差唔多」，建議由康文署接管。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，現時水上樂園只營運了兩年，仍處於摸索階段。

楊潤雄則指水上樂園的入園人次以及收益，都與一開始的估計有一段距離，會與海洋公園思考如何應對。他表示，海洋公園會因此「執笠」只是田北辰個人意見。

田北辰指海洋公園水上樂園每年造成2億多虧損，與政府每年資助額約2.8億元差不多，建議直接由康文署接管水上樂園。（資料圖片/梁鵬威攝）

民建聯何俊賢反駁田北辰：出去賣魚蛋最賺錢

民建聯何俊賢則反對田北辰説法，指海洋公園不應因水上樂觀虧損，而切割相關設施。「按照某啲議員個邏輯，海洋公園不如咩都唔好做，出去賣魚蛋，最賺錢，我仲可以幫你提供魚蛋。」

他建議園方調整門票策略，如向海外人士派入場券，吸引入園消費。他指，參考業界派乳豬券的經驗，認爲該做法可帶來不少收益。

何俊賢不同意田北辰看法，指如只看重經濟效益，「不如去賣魚蛋」。（立法會直播截圖）

推熊貓經濟 陳勇倡觀看大熊貓寶寶分級收費

會議中亦有議員關心熊貓經濟。另一議員、民建聯副主席陳勇希望海洋公園盡快利用園内6隻大熊貓，製造實際產值。他建議園方拍攝熊貓電影，或者就觀看大熊貓寶寶的直播片段實施分級收費等，帶動商機。

陳勇建議海洋公園儘快利用大熊貓創造實際產值。（立法會直播截圖）

何敬康指熊貓經濟「單天保至尊」 憂一旦效益不大海洋公園無法還款

新民黨何敬康則表示對熊貓經濟不太樂觀，指海洋公園「日日炸熊貓資訊」，對他而言不是很吸引。他指海洋公園自2028年開始，需向政府償還54億貸款，園方現時把熊貓當成「單天保至尊」，擔心萬一熊貓經濟效益不大，無法償還貸款，海洋公園有何應對措施。

海洋公園董事局主席龐建貽則指，不會懷疑大眾對大熊貓的熱誠。楊潤雄表示，海洋公園償還貸款的首19年，只需每年償還3,700萬元，讓園方可以有更多時間還款。