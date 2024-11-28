海洋公園去年度盈轉虧蝕7160萬　入場人次增33%至314萬創5年新高

海洋公園今日（28日）公布2023至2024年財政年度業績，由於是次財政年度政府資助減少以及大額折舊，園方錄得年度虧損7,160萬元，但經營虧損淨額連續第三個年度收窄，園方表示反映經營及業務持續改善。不過，海洋公園的入場人次由去年236萬，按年增長33%至314萬人，兩者皆創下5年新高。



海洋公園今日（28日）公布2023至2024年財政年度業績。（ 資料圖片/周令知攝）

海洋公園表示，2023至2024年財政年度，由於缺少政府資助的約5.7億「重新審視資助計劃」，加上大額折舊影響，公司財務報表盈轉虧，由上個財政年度的過億盈餘變為今年的7,160萬元虧損。撇除政府資助、折舊、減值撥回和投資收入在內，賬面的經營虧損淨額已連續第三個年度收窄，較上年度減少3成，為港幣2.97億元，反映經營及業務持續展現上升動力，開源節流措施見效。

至於2023至2024年年度，海洋公園的總收入按年攀升41%，達11.81億元，總入場人次按年增長33%，由去年的236萬升至314萬，創下5年新高。而入境旅客數量有顯著增長，非本地訪客按年升逾3倍，其中來自內地的訪客按年上升355%，境外遊客則以印度及菲律賓的訪客最多，分別錄得按年412%及226%的增幅。

截至本年6月底，海洋公園銀行結餘及現金總共約16.6億元，財政穩健；而取得的捐助和贊助資金較上個財政年度增加39%，但園方亦需要償還兩筆政府貸款及利息。園方續表示，除把握熊貓熱潮帶來的商機，海洋公園會推進發展策略下的多項工作，以開拓多元收入來源。