田蕊妮患肺癌｜港台癌症頭號殺手　第一期存活率七成　即睇徵狀

藝人杜汶澤太太、TVB視后田蕊妮周二（3日）在社交平台上指自己早前被診斷出初期肺腺癌，並在台灣做了第一次手術，她指手術成功，叫大家無需擔心。



肺癌是香港最常見癌症，也是癌症頭號殺手。根據醫院管理局香港癌症資料統計中心，2022年有5,707登記個案，而同年有3,782名患者不治。據台灣癌症基金會數字，肺癌也是十大主要癌症死亡人數第一名。



大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，因此及早發現肺癌能提升治癒率，本港數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%，第一期的五年相對存活率為72.4%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。因此若身體出某些徵狀，如體重下降、持續咳嗽、氣喘和痰中帶血等，應盡快檢查。



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TVB視后田蕊妮周二（3日）在社交平台上指自己早前被診斷出初期肺腺癌，第一次手術成功。(IG@tinyuilee圖片)

肺癌以患腺癌最多 2022佔總數62.6%

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心今年10月發表的2022年肺癌統計數字，該年登記的肺癌個案有5,707個，分別3,340位男病人及2,367位女病人，分別排新增癌症個案的第1及第2位；同年有2,405男病人及1,377病人不治，合共3,782名，未必全是來自新登記個案，都是患癌不治的男及女病人首位。

肺癌主要分非小細胞癌及小細胞癌，前者佔該年新登記個案82.9%，後者僅3.9% 。非小細胞癌類別當中主要是田蕊妮所患的腺癌（佔62.6個百分點），其次為鱗狀細胞癌（8.7個百分點）、大細胞癌（0.9個百分點）及其他非小細胞癌（10.8個百分點）。餘下約一成為其他惡性腫瘤或未知類別。

2022年肺癌統計數字 。（醫院管理局香港癌症資料統計中心文件截圖）

本港肺癌男女患者比例約爲1.4比1 五年相對存活率為21.8%

根據衞生署防護中心今年1月發表的2021年肺癌個案分析，該年本港也有5,978人新患上肺癌，佔所有癌症的15.5%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案。當中以男性患者較多，佔3,493宗，女性則佔2,485宗，男女患者比例約爲1.4比1。男性發病年齡中位數為70歲，女性則為68歲。

在2021年有4,037人因肺癌死亡，佔所有癌症死亡人數的26.7%。醫管局數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。

香港人近十年新患上肺癌的人數有上升趨勢。（衛生署網站）

新患肺癌人數在近十年有上升趨勢

根據衛生署統計，香港新患肺癌的人數在近十年有上升趨勢。2001年，香港有3,822人新患肺癌，至2021年升至5,978人新患肺癌，增加約56%。

至於死亡人數相應增加，2011年肺癌死亡人數為3,269人，至2021年死亡人數達4,037人，10年間增加約23%。死亡粗率也從2001年的48.7，增加到2021年的54.5。

中大醫學院2022年1月發表的一項研究顯示，在過去十年，東亞地區的肺癌發病率和死亡率是全球之冠，而女性肺癌發病率和死亡率總體呈上升趨勢，而男性則呈下降趨勢。

在香港，從2010年到2019年，各年齡階段的女性發病率（1.2）都在增加，而男性的發病率（-1.1）則下降。與年齡較大的女性發病率（1.1） 相比，年齡少於50 歲的女性發病率（2.1）增加情況似乎更明顯。儘管肺癌的死亡率在兩個性別都同樣出現跌勢，但女性（-1.9）的下降幅度不如男性的（-2.9）明顯。

香港每年因肺癌而死亡的人數不斷增加。（衛生署網站）

九成肺癌個案均與吸煙有關

香港癌症資料統計中心資料顯示，肺癌風險因素要有兩方面：約九成的肺癌個案均與吸煙有關，而煙齡長並於年輕時已開始吸煙會增加患上肺癌的機會；年齡達50歲以上患上肺癌風險也增加。

以下徵狀可能是患上肺癌的徵兆：

．身體時常感到疲倦。

．食慾不振、體重下降。

．持續咳嗽。

．氣喘。

．痰中帶血。

．胸口疼痛，於咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛。

．若癌細胞已擴散，病人可能會出現頸部淋巴核腫脹，頸、面和手腫脹、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。



肺癌1期癌腫積體積小 可用手術切除

大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度，因此及早發現肺癌能提升治癒率。第一期的五年相對存活率為72.4%，第二期為45.4%，第三期為24.6%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。

田蕊妮稱屬初期，如是1期代表發癌腫積體積小，局限於原發部位，腫瘤最大5厘米，可用手術切除。