一根針「凍死」肺癌細胞　深圳醫院首採新技術成患者福音

撰文：孫聖然
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近日，深圳龍華區人民醫院成功為一名肺癌患者，開展廣東首宗「經支氣管冷凍消融術」。突破了傳統經胸壁冷凍消融術式的局限，成為肺癌患者的福音。

深圳龍華區人民醫院成功為一名肺癌患者，開展廣東首宗「經支氣管冷凍消融術」。（第一現場）

據「第一現場」報道，62歲的朱先生咳嗽伴氣促已有4年，近半年病情加重。近日，他在龍華區人民醫院呼吸與危重症醫學科經支氣管鏡檢查並活檢，確診為小細胞肺癌，醫院於是決定採用新技術——經支氣管冷凍消融術為他治療。

手術過程中，一根小小的軟性冷凍消融針，在導管推動下，經支氣管精準到達癌變病灶，對肺結節實現冷凍消融，將癌細胞「凍死」。術後翌日，朱先生的咳嗽症狀就明顯緩和了。

據介紹，採用經胸壁穿刺的硬針，穿刺會損傷路徑上的重要結構，如正常肺組織、胸膜、葉間裂、氣管、血管等，極易導致氣胸、出血、針道種植等併發症。此外，經胸壁穿刺可能受到血管、肩胛骨和肋骨等結構的阻礙而無法到達病灶。

朱先生術後肺部。（第一現場）
朱先生術前肺部。（第一現場）
術後翌日，朱先生的咳嗽症狀就明顯緩和了。（第一現場）
術後翌日，朱先生的咳嗽症狀就明顯緩和了。（第一現場）

而經支氣管冷凍消融術，堪稱是肺部腫瘤的「冰雕」技術。技術的核心在於使用一種特殊的冷凍消融設備，通過支氣管途徑將冷凍探針精確地送達肺部腫瘤的位置，利用超低溫（通常達到-150度）迅速冷凍並破壞腫瘤組織，從而達到治療目的。

公開資料顯示，肺癌是全球範圍內最常見的惡性腫瘤之一，其發病率和死亡率極高。根據世界衛生組織（WHO）的數據，肺癌是導致癌症死亡的主要原因。

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