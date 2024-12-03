大欖隧道｜政府明年5月底收回　運輸局發好消息：將大幅下調收費

大欖隧道專營權將於2025年5月底屆滿，政府將收回欖隧後，運輸及物流局今晚（3日）在Facebook發文預告「好消息」，屆時所有車種收費「大幅」下調，惠及不同駕駛者及運輸業界；其中商用車收費會以「效率優先」原則下調並劃一收費，支持物流業的營運和發展。



運輸及物流局在Facebook專頁表示，不少人關心大欖隧道由政府收回後的收費安排，所以先講解政府擬議收費方案的效益，表明所有車種收費將大幅下調，惠及不同駕駛者及運輸業界。

局方指方案更能紓緩替代路線屯門公路以至吐露港公路的交通，理順新界西北往來市區的交通。

政府今年7月提出大欖隧道三個收費方案。（立法會文件截圖）

行車距離減少可節省燃油成本 抵銷隧道費

其中收回大欖隧道後，會以「效率優先」原則下調並劃一所有商用車收費，從而支持物流業的營運和發展。運輸局相信，既減少行車距離、時間和燃油成本，而節省的燃油費更有機會抵銷隧道費，大大增強運輸業界的經營效率。局方指有非專營巴士老闆表示，若商用車收費下調，營運成本可以減低，能惠及顧客。

局方指雖然有意見希望大欖隧道免除收費，但運輸局指各界普遍認同需要保持隧道暢通，故會謹慎調整收費，避免誘發過量額外車流。「力保不『塞』。過去10 年，欖隧繁忙時段使用量一直高企，所以我們必須謹慎調整隧道費，避免誘發過量額外車流，導致交通擠塞，令公交乘客和搵食車需承受額外行車，令社會整體利益受損。」