大欖隧道︱消息：採分時段收費　私家車繁忙收45元　其他時段再減

大欖隧道最終收費方案出爐，消息指政府擬採用分時段收費，普遍隧道費低於較諮詢期時建議的水平。私家車繁忙時段維持45元；一般時段收費由35元減至30元；非繁忙時段由20元減至18元。



有政府中人解釋若收費太平甚至免費，會令大欖隧道和屯門公路繁忙時間齊塞。新收費待政府明年5月30日收回大欖隧道後生效。



政府今年七月提出大欖隧道三個收費方案。（立法會文件截圖）

今年七月提出三個收費方案

政府今年七月提出三個方案，當中兩個是固定收費方案，其餘一個是分時段方案，當時已打「開口牌」，預計不同時段不同收費的方案，可在保持大欖隧道暢順前提下，有效紓緩屯門公路及吐露港公路交通，反之私家車、的士、商用車劃一收35元隧道費，會令大欖隧道擠塞。

大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

消息：採用分時段收費 私家車一般、非繁忙時段再減價

消息指，當局連月來聽取各界意見後，終有定案。一如預期採用分時段收費方案，不過隧道費普遍較七月建議時低。私家車繁忙時段維持45元；一般時段收費由原本建議的35元減至30元；非繁忙時段由原本建議的20元減至18元。

電單車、的士、商用車隧道費再減

電單車繁忙時段收費由原本建議的22元減至18元；一般時段收費由原本建議的17元減至12元；非繁忙時段由原本建議的10元減至7.2元。

至於的士收費由30元減至28元；商用車收費由45元減至43元。

今年七月大欖隧道收費方案諮詢立法會交通事務委員會，當時多名議員倡非繁忙時間應免費。（資料圖片）

收費太平甚至免費 或致欖隧、屯公齊塞

今年七月大欖隧道收費方案諮詢立法會交通事務委員會，當時多名議員倡非繁忙時間應免費，以達致最大分流效果、紓緩屯門公路壓力。貨櫃運輸業職工總會甚至建議效法內地有通道免費行車。

政府中人解釋若收費太平甚至免費，會令大欖隧道和屯門公路繁忙時間齊塞。新收費待政府明年5月30日收回大欖隧道後生效。當局早前已表明，即使全部車劃一減至35元隧道費，估計繁忙時段大欖隧道都會引發過度車流及700米車龍，結果得不償失，不應推行。