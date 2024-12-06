PANDA GO香港遊｜邀超人ZERO設計師打造仿真熊貓　明午星光大道見

香港「熊貓經濟」趨熱，全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》明日（7日）啟動，2,500隻大熊貓雕塑早於本周一（2日）空運抵港。在當日的機場迎接活動出現了一隻仿真熊貓「PANDA GO! GUIDE」，「牠」原來亦大有來頭，是由曾設計日本著名英雄角色「超人ZERO」的皮套製作家岡部淳也製作，他透露，這個仿真熊貓皮套，造價與一部法拉利跑車相若。



主辦單位AllRightsReserved 更特別安排「PANDA GO! GUIDE」於明日中午12時正及下午5 時 30 分現身展區，讓市民旅客一睹它的的真身。



岡部淳也一直活躍於日本特攝界（特攝泛指日本超級英雄戰鬥的影視劇），曾於2007-09年擔任圓谷製作，亦即港人熟知的「咸蛋超人」的製作公司的副社長，期間設計過著名角色「超人ZERO」。

岡部淳也現時開了一家專門製作可讓演員穿上並化身成不同角色的「皮套」的公司，有豐富製作動物皮套的經驗，而他十分喜愛動物，所以形容今次與香港合作、讓自己的熊貓作品能夠在視熊貓為國寶的中國出現是夢想成真。

超人ZERO。（資料圖片）

熊貓皮套是怎樣煉成的？花16年做研究 造價可買法拉利利

熊貓皮套的設計仿照真正的熊貓，看似簡單，背後實則有很多工夫。由於今次已是岡部淳也第4個熊貓企劃，所以其實他足足花了16年去做相關的研究，例如熊貓身體構造與人類的分別等，務求令效果更像真。

開始較重視真實性 熊貓樣子較「恐怖」

他一開始較重視真實性，所以形容製作出來的熊貓樣子較恐怖，其後再慢慢調整至較可愛的樣子。他亦曾苦惱過要設計成兩腳還是四腳行走，一開始決定是四腳，在演員穿上皮套演練時更有人以假亂真；最後再決定是現在的兩腳，方便在不同活動出現。

委託專門製作假毛髮公司製假熊貓毛 遙控眨眼與開咀

另一個巧妙之處是要平衡其真實性及實用性。一方面要做到盡量真實，所以他委託了一家專門製作假毛髮、顧客包括荷里活電影的公司製作假熊貓毛。假熊貓毛的製作亦不是簡單地將黑白兩色的毛拼湊起來，因為熊貓不同部位有不同比例的毛色，牠們的白毛實際上也有不少部分是啡色的，而非雪白。另一方面，亦要盡量方便皮套演員，所以現時熊貓皮套的眨眼和嘴的閉合都是遙控的，以免皮套操作太複雜會導致故障。

熊貓皮套演員穿上皮套後看不到東西，需由工作人員帶領行走。（夏家朗攝）

需要10個人花3個月才能完成

因複雜性，製作一個皮套需要10個人花3個月才能完成。岡部透露，一個熊貓皮套的造價能買到一部便宜的法拉利，「但係我只係搭豐田，因為啲錢唔係我賺嘅，係用嚟整隻熊貓嘅。」

岡部向記者講解製作熊貓皮套的複雜性。因爲其複雜性，製作一個皮套需要10個人花3個月才能完成。（夏家朗攝）

用香港皮套演員：交給香港人決定要什麼感覺

皮套演員也是另一門藝術。以岡部的經驗，日本皮套演員要花兩個月時間來練習熊貓的動態，但今次香港活動卻用上了本地皮套演員。岡部指，爲了訓練香港皮套演員，專門請日本皮套演員拍了教學片段。而使用香港皮套演員是因爲不同文化背景要求熊貓展現出來的感覺也不同，岡部希望「交給香港人決定要什麼感覺」。機場迎接活動當日，岡部也在現場，並對當日那位皮套演員表示認可。

使用香港皮套演員是因爲不同文化背景要求熊貓展現出來的感覺也不同，岡部希望「交返畀香港人決定要咩感覺」。（夏家朗攝）

至於到底成爲一個皮套演員要有甚麼特質？岡部指，最好要有穿公仔衣服的經驗，兼且要不怕熱；理想身高則爲155-165cm。

熊貓皮套未來將會在香港的不同活動現身，市民將有很多機會一睹其風采。

▼12月2日 《PANDA GO！香港遊》2500隻大熊貓雕塑抵港▼

