熊貓經濟｜避免和內地同質化　陳勇倡按六隻大熊貓性格設計產品

隨著「熊貓經濟」被寫入新一份《施政報告》，本港如何借助六隻大熊貓推動旅遊，引發討論。民建聯建議發揮「熊貓造星」效應，推出相關旅遊配套和文創產業。至於如何避免和內地「熊貓經濟」同質化，港區全國人大代表、民建聯副主席立法會議員陳勇冀設計團隊別出心裁，如根據六隻大熊貓的性格設計產品，和文化IP聯名等等。



六成受訪者願薦親友到港看大熊貓

2021年中國外交部公布數字，全球已有18個國家共22個動物園成功向中國租借大熊貓，大熊貓保護區的生態服務收益、衍生旅遊文化價值總體已逾69億美元，「熊貓經濟」潛力巨大。

民建聯今年九至十月以電話問卷訪問形式，成功訪問720名市民，發現逾半受訪者冀探訪大熊貓、六成會推薦來港親友探訪大熊貓。(周令知攝)

民建聯今年九至十月以電話問卷訪問形式，成功訪問720名市民，發現逾半受訪者冀探訪大熊貓、六成會推薦來港親友探訪大熊貓。陳勇據此指出，本港可打造以熊貓為核心的產業鏈，包括推出聯乘動漫文創產品、熊貓主題體驗式旅遊等等。

他還建議當局設置大熊貓日常生活直播頻道、推出「大熊貓保育工作坊」，多措並舉推廣本地大熊貓，推動旅遊發展。

陳勇據此指出，本港可打造以熊貓為核心的產業鏈，包括推出聯乘動漫文創產品、熊貓主題體驗式旅遊等等。(周令知攝)

作具香港特色的熊貓設計

被問及香港發展「熊貓經濟」如何避免和內地同質化，如何吸引遊客到香港看熊貓。陳勇認為，「熊貓經濟」是香港旅遊經濟的重要一環，一定可以吸引對大熊貓感興趣的遊客。

至於與內地的分別，陳勇認為設計要下功夫，例如海洋公園熊貓點的佈置要有特點、文創產品則可以把握「熊貓獨特的性格」，進行個性化設計後獨立包裝上市。他還透露民建聯正和業界商量，聯合電玩IP「黑神話：悟空」，希望設計團隊發揮所長，讓六隻大熊貓相關產品更有國際化和香港特色。