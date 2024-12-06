牙科街症12.30轉網上登記　抽籤分配電子籌　一半籌供長者優先

香港牙科街症服務供不應求，基層通宵輪候籌為人詬病，政府今日公布「口腔健康及牙科護理工作小組總結報告」，指牙科街症將於12月30日轉用網上登記系統，屆時預計會預留一半籌供長者優先，而署方考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士。



明年首季會推出社區牙科支援計劃，資助露宿者、低收入人士等，到非政府機構診所接受口腔檢查、補牙和剝牙服務。



牙科街症將於12月30日轉用網上登記系統。（資料圖片）

牙科街症服務考慮引入資格審查 安排最快明年公布

口腔健康及牙科護理工作小組今日召開記者會發表報告，建議應將現時口腔健康及牙科護理體系「重治療、輕預防」的傾向，扭轉為「重預防、早發現、早治療」的方向。

為改善牙科街症服務輪候安排，衞生署早前提出研究電子派籌及登記，報告提到，將於12月30日推出牙科街症網上登記系統。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，網上登記需要實名登記，每人只可登記一次，並以抽籤形式分配籌號，而為了方便長者，署方會先留一半籌給長者。

另外，牙科街症診所亦會有措施配合，衞生署將安排社福同事，包括康健中心的職員，為有需要人士或長者提供協助，教導他們使用新系統；其次，會清楚核對身分，確保 不會再有幫人取籌的情況。

而衞生署的牙科街症服務會考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士。許美賢表示，會參考醫管局普通科資格審查的做法，明年或公布相關消息。

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非政府組織為長者、露宿者等提供牙科服務

報告指，明年內推出「社區牙科支援計劃」，為有經濟困難弱勢社群提供牙科服務，醫衞局常任秘書長陳松青指，計劃冀利用非政府組織、社福機會服務弱勢社群的網絡轉介牙科病人，並希望惠及至以往未服務到的社群，如無家者、低收入人士及居住環境惡劣的人士等。陳松青表示，衛生署上月已邀請機構提交計劃書，機構反應積極，確立合作關係後，再商討轉介病患的標準。服務包括口腔檢查，以及補牙及剝牙服務。

報告指，計劃於2026年會擴至支援有經濟困難長者，以接替關愛基金牙科資助項目。

另外，為銜接小學學童牙科保健服務，衞生署早前宣布明年首季起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，計劃將資助青少年使用私營牙科檢查服務，署方指，將採用共付形式，政府固定資助額為200元，而市民共付額建議水平為200元。服務主要涵蓋洗牙、個人口腔護理指導。