牙科街症｜9間診所提前6.11起　改為服務前一晚8時初步登記

衞生署今日（27日）公布，為進一步便利市民接受非預約緊急牙科服務，提前由6月11日起，調整轄下9間提供牙科街症服務診所的初步登記時間，將一律由服務當日凌晨零時，改為服務前一日晚上八時。



署方續指，政府正籌劃一系列措施，包括會與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務等，目標是額外提供現時牙科街症的最少兩倍名額，計劃細節將適時公布。



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每人只可登記一次 完成初步登記可即時離開

目前有9間位於港九新界的牙科診所，分別為堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、九龍城牙科診所、觀塘牙科診所、方逸華牙科診所、大埔王少清牙科診所、粉嶺健康中心牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所。

衛生署今日宣布，由6月11日起，該九間牙科診所提供的牙科街症服務，會於前一日的晚上8時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身分證明文件正本。

署方表示，每人只可登記一次。當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。完成初步登記的人士可即時離開診所，無須繼續輪候。他們應於服務當日上午原定的派籌時間（方逸華牙科診所的原定派籌時間為服務當日下午）返回相關診所，依序正式取籌、進行正式登記及接受治療。衞生署已額外聘請職員維持秩序。

署方提醒，6月11日的牙科街症服務初步登記安排會於前一日（即6月10日）晚上8時開始。署方會在診所當眼處張貼通告說明新安排詳細流程。相關牙科街症服務診所的地址及服務時間，可參考網站。

目標今年內推線上電子派籌

此外，署方稱正全力開發軟件及系統，目標在今年內為牙科街症服務推出線上電子派籌及登記系統。屆時市民無須再親身排隊取籌，同時系統可向市民提供實時餘籌名額資訊，確保充分利用所有名額。

署方續指，政府正籌劃一系列措施，包括會與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，透過提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，達致及早發現和治療牙患，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。計劃細節將適時公布。

衞生署表示，轄下的牙科診所主要是負責履行政府在僱用公務員合約上，訂明給予公務員／退休公務員及其合資格家屬牙科醫療福利的聘用條款，因此所提供的牙科服務對象主要為公務員／退休公務員及其合資格家屬。

現時，本港一般的牙科護理服務主要由私營界別和非政府組織提供。衞生署透過轄下其中11間政府牙科診所騰出特定時段為市民提供牙科街症，免費提供緊急牙科服務（其中的牙科街症服務包括治理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫和脫牙）。