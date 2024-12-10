兩主人棄寵物兔　救兔之家批直接放門口沒糧草　質疑非法棄養報警

昨日（9日）有兩名女子未有預先通知，把寵物兔遺棄在動物保育團體「救兔之家」兔舍門前。寵物袋內沒有糧草和水，亦沒有紙條表明棄養，直至3小時後救兔之家創辦人Alex回到兔舍才救起兔子。Alex嚴厲譴責兩名主人，質疑她們觸犯《狂犬病條例》中的棄掉動物罪，已經報警。



昨日(11日)一隻侏儒兔被遺棄在救兔之家門前。（救兔之家提供）

由到達至棄養不足5分鐘

救兔之家位於荃灣的兔舍門前設有閉路電視。星期一早上近10時，兩名女子到達門前，其中一人提着寵物袋，尾隨的另一人看似是外籍人士。走在最前的女子按下門鐘，兔舍沒有職員應門。

有一名男子從運貨升降機到達樓層搬貨，女子問：「你知唔知呢個單位啲人幾時番呢？」男子回應後，女子跟身旁的外籍女子用英文交談，指兔舍「Not Open」（沒有開門）。兩人商討一會後，蹲下身檢查寵物袋，之後經後樓梯離開。兩人由到達至放低寵物兔不足4分鐘。

兩名女子昨日（9日）沒通知救兔之家，直接把寵物兔遺棄在兔舍門前。（救兔之家提供）

其中一人向搬貨工人詢問救兔之家何時開門。（救兔之家提供）

兩人放下寵物兔後，經後樓梯離開。(救兔之家提供)

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負責人3小時後到場才得悉

救兔之家創辦人Alex約3小時後回到兔舍，見到寵物袋在門前，裏面有一隻灰白色的純種侏儒兔，旁邊的膠袋裝了乾草和兔糧等。Alex批評：「一張紙條字句都冇，直接放喺門口，隻兔都呆喺度唔知咩事，喺寵物袋冇水冇糧3個幾鐘。」兔子需要24小時不斷進食牧草才能保持腸道蠕動，Alex說自己平日要傍晚才回兔舍，幸好昨日提早到場，否則被遺棄的兔子有機會生病。

根據《狂犬病條例》第22條，動物畜養人如無合理解釋而棄掉動物即屬犯罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。Alex質疑兩名主人零通知下棄養犯法，立即報警及落口供，「警察問我哋如果搵到個主人告唔告佢哋，我話告，實告。」

被遺棄的侏儒兔，寵物袋內沒有糧草。(救兔之家提供)

寵物兔偏肥、指甲長 健康無大礙

被遺棄侏儒兔是雌性，未絕育，體型較正常侏儒兔肥，重達1.2公斤。牠的指甲過長，而且脫毛情況嚴重，Alex認為主人長時間沒有細心照料。Alex形容侏儒兔起初有點「呆呆滯滯」，可能「驚魂未定」，不停進食乾牧草後已回復精力，不停跑跑跳跳。

被遺棄的侏儒兔體型較肥。（救兔之家提供）

Alex表示救兔之家近期收到多宗棄兔查詢，加上有市民在街上發現兔子後「報料」，現時兔舍已因接收超過30隻兔子而「宿位飽和」。他指寵物店出售兔子平均只是幾百元，但醫療費高昂，不少市民「貪得意」買回家後卻發現無暇照顧而棄養。

救兔之家位於荃灣的兔舍已爆滿。（救兔之家提供）