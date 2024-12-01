朗氏印太喙鯨被喻為最神秘稀有　全球擱淺僅17次｜大澳鯨魚死亡

一條鯨魚昨晚（30日）7時許，在大澳南面石仔埗街對開水域擱淺，之後傷重不治。本港專家估計為朗氏印太喙鯨，非常罕見。未計香港這次事件，2003年報告指全球僅有65次目擊記錄。近年研究統計則指全球擱淺僅17次，涉及24條。英國關注組織更形容朗氏印太喙鯨是「最不為人知」、神秘稀有的鯨魚物種。

香港海豚保育學會會長鄭家泰說朗氏印太喙鯨居於深水區，游到香港並不正常。他稱昨日早上鯨魚沒有異樣，但數小時後身體急速惡化並死亡，懷疑是內傷或減壓症所致。



鯨屍今日（1日）凌晨時份由躉船接到大欖水警基地，到中午有吊臂車前往水警基地將鯨屍運走。（蔡正邦攝）

被喻為「最不為人知的鯨魚」 僅擱淺17次

英國關注組織 Whale and Dolphin Conservation，形容朗氏印太喙鯨或許能被冠以「最不為人知的鯨魚」（least known whale）。日本一份2021年發表的學術文章，則指朗氏印太喙鯨是全球其中一種最稀有的鯨類。自1926年首次命名後，有記錄的擱淺次數僅17次，涉及24條朗氏印太喙鯨。

2011 年日本沖繩發現一條朗氏印太喙鯨屍體。（Marine Biodiversity Records期刊官網截圖）

全球目睹宗數僅65宗 族群數量一切未明

世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN）網站上，朗氏印太喙鯨的多項資料，不管是物種數量，或是分佈數量均是列為「未知」（unknown）。網站引用的「最新」研究數據，距今超過20年。其中在2003年發表的學術論文，稱全球僅得65宗目睹朗氏印太喙鯨。現時，IUCN將朗氏印太喙鯨列為「無危」。

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示朗氏印太喙鯨游到香港不正常。（香港海豚保育學會副會長麥希汶提供）

生活於深水海域 游到香港不正常

綜合學術研究數據，朗氏印太喙鯨分佈在整個熱帶印度太平洋地區和孟加拉灣南部，較見於西太平洋及西印度洋，特別是馬爾代夫周圍一帶出沒，行蹤很少遍及東太平洋。

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，朗氏印太喙鯨通常生活在印度洋、太平洋的熱帶離岸深水海域，不會在淺岸棲息，朗氏印太喙鯨游到淺水域的香港，「唔係一件正常嘅事」。

2011 年日本沖繩發現一條朗氏印太喙鯨屍體。（Marine Biodiversity Records期刊官網截圖）

喙形狀出眾 背鰭較大 主食是魷魚

雄性和雌性的朗氏印太喙鯨，身長可達6.5米，最重重量未知。牠們的主食是魷魚，有一個獨特的喙，下顎很大和較上顎突出。下顎尖端還有兩顆橢圓形的小牙齒，一般認為只有雄性才有這個特徵。朗氏印太喙鯨背部有一個相對較大的背鰭，通常是暗棕色到棕褐色或灰棕色，隨着年齡增長而變淺。

鯨魚其中一個特徵，是頭頂前方有脂肪組織，稱為額隆。朗氏印太喙鯨額隆發育良好，呈球狀。額隆和喙之間通常有一條明顯的摺痕，比身體的其他部分顏色淺。

朗氏印太喙鯨眼睛後面可能有一個較淺的斑塊，身軀上常見橢圓形的白色或黃色痕跡，是鯊魚咬傷留下的疤痕。雄性之間會競爭，因此通常會有額外的傷疤。

朗氏印太喙鯨主食是魷魚，有一個獨特的喙。(Whale and Dolphin Conservation相片)

全球標本寥寥可數 日本擁唯一完整雄性標本

由於朗氏印太喙鯨非常罕見、擱淺事件不多，因此標本亦寥寥可數。日本於2011年在沖繩島發現一條朗氏印太喙鯨，製成標本後在沖繩美麗海水族館的廣場展出。截至2021年6月為止，這個標本也是全球唯一一具完整的雄性朗氏印太喙鯨骨架標本。

日本有全球唯一一具完整的雄性朗氏印太喙鯨骨架標本。（OCF Japan官網）

香港專家：鯨魚或因減壓症大量出血

鄭家泰指，協會同事昨早前往大澳視察該鯨魚的情況，當時並未觀察到有任何異樣。他猜測，如果鯨魚的情況在短短數小時嚴重惡化並死亡，而且沒有任何嚴重外傷，或因為身體有內傷的緣故。

他解釋，鯨魚與人類一樣亦會患上類似減壓症，即「潛水夫病」的症狀。鯨魚如被聲納嚇到，從深水快速向水面浮出，原本溶於血液內的氮氣會因為水壓減輕而被釋放，氮氣積聚於肺或腦部或致命。鄭家泰不排除昨日的鯨魚體內出現問題，導致在大澳擱淺時身體狀況急速惡化。

香港海豚保育學會會長鄭家泰（中）。 （資料圖片／勞敏儀攝）

支持設立禁船區 望減少聲納干擾

政府正研究設立「禁船區」，如有鯨豚闖入香港水域，會暫時封閉相關海域，直至鯨豚離開香港水域為止。鄭家泰表示支持，但每次鯨豚闖入是否需要設立區域，需要按實際情況考慮。如果闖入的鯨豚屬健康狀態，設立「禁船區」可避免鯨豚遭船撞並減少聲納干擾，鯨豚較大機會能自行找路離開香港水域。

不過，若闖入香港水域的鯨豚屬病危狀態，鄭家泰認為成功拯救機會非常低，因為在與人類互動的過程中，鯨豚或因過度受驚而器官衰竭。鄭家泰表示，設立「禁船區」的目的，除了避免病危鯨豚被船隻撞擊，更多是出於人道考慮，令動物善終。此外，他補充設「禁船區」亦可保障小型船體的安全，「有啲艇仔一撞埋去，萬一條鯨魚體型大，分分鐘係條艇仔反艇」。