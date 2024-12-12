廉署早前偵破資歷造假案　勞工處暫停及撤回兩挖掘機操作課程認可

廉署10月初進行代號「火箭炮」及「鋒火台」的偵破資歷造假案件，共拘捕了148人，涉嫌透過貪污及虛假文件，以虛假工作證明文件騙取勞工處挖泥機操作員的專業證書，及機電署「電工A牌」的註冊證明書。

勞工處其後調查相關個案，今日（12日）宣布，兩間強制性安全訓練課程營辦機構的挖掘機操作員專業資格課程，因違反批核條件被撤回及暫停認可。處方表示，兩間機構分別出現職員受賄、學員不符合入讀資格的情況，因此作出撤回及暫停課程認可的決定。



勞工處今日（12日）宣布，因違反批核條件，撤回及暫停認可兩間強制性安全訓練課程營辦機構的挖掘機操作員專業資格課程。（資料圖片/王譯揚攝）

勞工處今日撤回建造業機械技術訓練中心舉辦的「挖掘機資深操作員訓練課程」以及「挖掘機操作員訓練重新甄審資格課程」的認可，為期三個月至明年3月11日。此外，處方即日起亦暫停認可香港建造業機械操作及維修專業人員協會舉辦的挖掘機資深操作員訓練課程，為期六個月至明年6月11日。

就早前廉政公署對一系列挖掘機操作員訓練課程進行執法行動，勞工處調查後發現上述兩間課程營辦機構違反《營辦強制性安全訓練課程的批核條件》，包括沒有確保學員符合入讀要求；及禁止機構僱員索取利益或接受賄賂，機構亦未能針對此情況履行監督及管理責任。處方表示，考慮兩間營辦機構提出的解釋和申述後，認為事件性質嚴重，因此作出相應的撤回及暫停課程認可的決定。

▼10月23日 廉政公署記者會交代兩宗拘捕行動詳情▼



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勞工處發言人表示，處方非常重視強制性安全訓練課程的質素，會不時進行特別巡查行動，監管認辦機構是否遵守課程的批核條件，保持訓練課程的水準。如果認可營辦機構不守批核條件，其舉辦的課程的認可資格可被撤回。勞工處會繼續監察所有營辦機構及導師的質素。

發言人又提醒，如有意報讀要求特定工作經驗或僱主證明的強制性安全訓練課程，有關人士必須使用有效的相關證明報讀課程；使用虛假文件屬嚴重刑事罪行，透過此方法獲得的訓練課程證書亦屬無效。