資歷造假案｜廉署拘148人涉貪　無經驗人士獲勞工處及機電署證書

廉政公署早前進行兩宗拘捕行，拘捕148人涉嫌透過貪污及虛假文件，以虛假工作證明文件騙取勞工處挖泥機操作員的專業證書，及機電署「電工A牌」的註冊證明書。



案中主腦涉嫌經營挖泥機訓練場，標榜2.2萬元速成雞精班，以虛假文件令無經驗工人變成「經驗老手」，至少100名工人報讀，成功取得勞工處證書；另一宗案件主腦涉開辦課程，助經驗不足電工獲得機電署專業資格。據悉，案中兩名主腦已分別賺取300萬元及60萬元「學費」。



廉政公署早前進行兩宗拘捕行，拘捕148人涉嫌透過貪污及虛假文件，騙取勞工處挖泥機操作員的專業證書，及機電署「電工A牌」的註冊證明書。（廖雁雄攝）

廉署10月初進行「火箭炮行動」，拘111人，分別91男20女，年齡22至69歲，分別為持有挖泥機操作員的主腦、，五間工程公司東主或職員，兩間勞工處認可訓練員及100名工人。

涉深井營運非認可訓練場 助上勞工處「老手班」考證書

廉署調查發現，挖泥機操作員涉串謀兩間認可機構的不知名職員，涉以貪污手段，協助沒有操作經驗人士非法取得證書。

廉署指，涉案主腦於深井營運非認可訓練場，招收多名沒經驗工人，參加收費的非認可短期課程，提供一條龍服務，標榜速成雞精班，收費2.2萬元,，另收取500至1000元偽作虛假操作證明，訛稱有三年工作證明，以走捷徑上勞工處「老手班」考證書，事件中有100工人涉報考時偽造工證明，由涉案的五間公司發出，廉署仍追查其他工人。

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涉偽造三年工作經驗 向機電署註冊「電工A牌」

廉署另外進行「烽火台行動」，拘捕37名男子，年齡30至70歲，分別是犯案主腦電力工程公司東主、四間工程公司東主，及32名電工。

廉署調查顯示，主腦涉嫌以是供「電工A牌」課程吸引無經驗人士參加，收費2萬元，協助偽造三年工作經驗，由四工程公司涉負責偽造文件，以向機電署申請註冊「電工A牌」。

左起：廉署執行處總調查主任麥暢頴、廉署執行處首席調查主任梁家恒、及廉署執行處總調查主任黃妯鎣。（廖雁雄攝）

兩宗案件無關聯 廉署「見一宗，打一宗」

廉政公署執行署首席調查主任梁家恒指，廉署發現涉及挖泥機的假工作證明早於2021年開始，而涉及電工則於2018年開始，他指兩宗案件雖然性質、手法相似，但涉案的人士及公司沒有關連，所涉賄款則仍在調查之中，如果發現其他工程界的證書有同類情況，廉署必定會「見一宗，打一宗」，全力追查。

另外，就大學假學歷事件，廉署指防貪處會向政府及公營機構提供防貪建議，如有人以虛假資料入學是不法行為，絕不容許，如涉及貪污亦可能觸犯陰賄例，廉署會就不同範疇向大學提供防貪建議。