《城寨》展覽移師啟德AIRSIDE　增5大打卡位　藏演員戲服等彩蛋

港產片《九龍城寨之圍城》全球錄得近十億票房，早前掀起一股城寨熱。旅發局今日（16日）起，於啟德AIRSIDE舉辦電影展覽。這次新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。展覽亦加入聲效，能夠聽到電影中角色的對白，增加沉浸式體驗。



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增五個打卡位 重現80年代城寨

《九龍城寨之圍城》電影展覽10月時曾在機場展出，今日起移師啟德AIRSIDE。除了重現在機場展出過的1：1電影場景，如髮廊、冰室、後巷、四子房等，今次還新增5個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所。店鋪的擺設造型和價錢牌均參照當年實物塑造，展現80年代城寨氛圍。

展覽包涵寨城後巷及室內場景，這次還加入電影内的聲效和演員對話，增添觀展的沉浸式體驗。

這次展覽增設微縮模型，又有角色「四仔」的女友容貌素描等彩蛋。（蘇煒然攝）

多個彩蛋待遊客發掘 場內售懷舊零食

除了打卡外，入場人士可在多個場景中發掘驚喜彩蛋，包括電影中的演員戲服、電影微縮模型、角色「四仔」的女友容貌素描等等。

此外，場內亦有士多，售賣各式各樣的懷舊零食及玩具，如眼鏡朱古力、可樂糖、聖誕老人面具、迷你水槍等。電影發行商「無限動力」也為是次展覽設計限量主題精品發售，包括城寨模型和T恤等等。展覽外亦有一系列餐飲及零售攤位，售賣叉燒飯，腸粉、碗仔翅等港式食物。

電影《九龍城寨之圍城》展覽今日起在啟德的AIRSIDE商場展出，展期至明年4月13日。（蘇煒然攝）

▼ 黃偉綸試食城寨美食▼



展覽由今日起舉行至4月13日，位於啟德AIRSIDE一樓108號鋪，由早上11時開放至晚上9時。財政司副司長黃偉綸在開幕禮表示，九龍寨城公園正在籌辦另一個室內及室外元素的展覽，希望明年3月至4月推出，詳情稍後由康文署和文創產業發展處公布。