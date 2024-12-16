醫管局設管治及架構改革委員會　成員包括馮玉娟、林奮強、彭耀佳

近年公立醫院多次出現醫療事故，醫管局公立醫院系統管理檢討委員會早前完成檢討，並提出多項改善建議。醫管局今日（16日）公布，成立管治及架構改革委員會，委員會將提出策略督導、監督及改革建議，以落實醫管局的管治及架構改革。除了醫管局和政府醫務及衞生局成員外，委員會成員亦有多位外界人士，包括前行會成員林奮強、旅發局主席彭耀佳、機管局前主席蘇澤光等。



醫管局今日（16日）公布，成立管治及架構改革委員會。（資料圖片）

醫管局今日表示，當局已在大會轄下成立管治及架構改革委員會。改革委員會將在公立醫院系統管理檢討委員會早前提出建議的基礎上，提出策略督導、監督及改革建議，以落實醫管局的管治及架構改革，引領醫管局迎接未來的挑戰。

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成員方面，醫管局主席范鴻齡出任委員會主席，醫管局行政總裁高拔陞亦擔任成員。政府成員則包括醫務衞生局常任秘書長陳松青、副局長李夏茵。其餘醫護界人士包括前食物及衞生局局長周一嶽、醫管局前總護理行政經理馮玉娟。其餘成員包括前行政會議成員、會計師林奮強、旅發局主席彭耀佳、機管局前主席蘇澤光。

范鴻齡表示，改革委員會的成員均在醫療機構運作及機構管治方面擁有豐富經驗，可以為醫管局未來體系發展方向提供寶貴意見。委員會將立即展開工作，並會定期向醫務衞生局及醫管局大會報告改革工作進度，以帶領醫管局提升管治，讓醫管局推進改革，全力改善服務。