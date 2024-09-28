仁濟醫院女童縫針案｜醫管局：被捕兩員工將停職　女童心悅仍危殆

女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，女童父親同月在荃灣警署報案，最新發展，警方今晨（28日）以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理。醫管局回應指，兩名參與該縫合手術程序的員工今晨被捕，他們將被暫停職務。醫院將遵循現行的人力資源政策處理此案。

醫管局稱，今年5月25日至今，病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。



黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

仁濟醫將遵循現行人力資源政策處理此案

就仁濟醫院員工被警方拘捕，醫院管理局發言人今午回應稱，兩名參與該縫合手術程序的員工今晨被警方拘捕，他們將被暫停職務。院方將遵循現行的人力資源政策處理此案，而院管理局將繼續全力配合警方的調查，而由於案件已進入司法程序，醫院管理局不宜對案件作進一步評論。

女童心悅依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療

發言人又稱，事件至今，病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療，目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。

仁濟醫院醫療事故女童父親，5月30日傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。（何瑞芬攝）

女童心悅5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，但完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，陷入昏迷，並轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫，情況危殆。

仁濟醫院事後一度召開記者會，稱醫護有跟足程序，並循罕見隱疾等方向調查。女童父親其後批評院方解釋失實，反駁親眼見醫護將女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息。醫管局事隔個半月後再交代，稱經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。

醫務衞生局發新聞稿表示，由於案件已進入司法程序，不便評論。局方指，對於今次不幸事件中女童的情況，感到極度難過。醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。醫衞局指，一直高度關注事件，醫管局會全力配合警方的調查。