大熊貓BB｜龍鳳胎足四個月　細佬一技能仍未掌握　「訓練」片曝光

海洋公園大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，至昨日（15日）「家姐」及「細佬」已出生滿四個月了！園方今（16日）在社交媒體發佈細佬成長點滴，由影片可見，細佬在盈盈及園方人員照顧下，體型「暴風式成長」，不過仍未掌握爬行技能，影片就曝光了細佬的「訓練日常」。



海洋公園大熊貓官方專頁

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海洋公園今日在Instagram公布了長達兩分鐘的細佬「自白」片段，回顧它四個月的成長歷程，包括不少經典時刻，例如細佬在工作人員幫助下「抱起」奶樽，及細佬像夾公仔般被媽媽盈盈叼走等。亦有日常成長片段，例如工作人員將細佬放入膠箱中磅重、細佬與盈盈共睡等。

片段亦顯示了細佬慢慢成長掌握不同技能時的「蝦碌」片段，例如學翻身時，便曾踢到正在熟睡當中的家姐，學爬行之時則曾卡在家姐身上，無法落地等。雖然至今細佬仍未能掌握爬行技能，但多段影片則揭示細佬多次自行練習，屢仆屢起，十分有毅力。

細佬又在片中「自白」指，「雖然未成功，我相信只要我肯努力，好快我就會成功㗎啦」，又指自己和家姐「好快就可以見到大家㗎啦！」