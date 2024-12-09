大熊貓BB｜龍鳳胎輪流擺甫士 細佬「證件相」曝光 家姐表情多多
撰文：林遠航
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大熊貓龍鳳胎BB誕生已過百日，成長的一舉一動備受關注。海洋公園今（9日）在社交平台公布最新的相片，兩小隻今次分別化身模特兒，擺「甫士」拍照。
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細佬拍照姿勢多多 網民笑言其中一張似證件相
海洋公園發布的7張照片中，有5張都是細佬「擔正」，只見細佬一時爬在地上，一時舉起手做敬禮姿勢，一時又化為一團毛球，「甫士」甚多。盈盈亦有出現，抱著細佬舔舐，細佬亦貌似非常配合，未見掙扎。亦有一張照片成為網民焦點，細佬位處照片正中，直望鏡頭，不少網民笑指仿如證件相。
家姐亦有「把握」僅兩張照片的曝光機會，兩張照片都充滿面部表情。一張拍得她躺在床上伸懶腰，貌似剛才睡醒，而另一張則拍得她張咀捲脷、似乎大吃一驚的樣子。有網民則笑言，「（家姐）條脷震驚到變左粒星星，大個一定舌粲蓮花」。
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