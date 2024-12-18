醫管局年報出爐　CEO高拔陞年薪增4.8%至686.7萬　員工成本624億

醫管局今（18日）公布2023至24年報，年度總收入近984億元，當中近892億元屬政府補助。年內錄9.86億盈餘，較去年的4.78億多近一倍。行政總裁高拔陞年薪升到686.7萬元，平均月薪逾57萬，較上一個年度增加4.8%。員工成本佔總開支最大，達624.1億元。



醫管局今（18日）公布2023至24年報。（資料圖片／羅君豪攝）

投資收益收入20億元增逾倍

醫管局年報顯示，2023至24年局方年度總收入近984億元，來自醫院或診療所收費達58.6億元，按年增加6.3億元。投資收益收入為19.9億元，較去年7.8億元增逾倍。固定入息工具投資帳面價值，由截至去年3月的137.99億元，增至截至今年3月的210.37億元。

開支方面，員工成本佔總開支最大，達624.1億元，較去年增加30億元；藥物開支增加6.8億元，至佔131.3億元。以聯網計算，七大聯網中以九龍中醫院聯網開支佔最多，年度開支超過177.6億元；其次為九龍西醫院聯網，總開支達141億元；第三位則是新界東醫院聯網，開支超過136.9億元。

行政總裁高拔陞年薪截至2024年3月，達686.7萬元，較按年同期再增31萬元。（梁鵬威攝）

另四高層年薪介乎529.8萬至573.6萬

年報又透露醫管局高層五大最高年薪，行政總裁高拔陞年薪繼續居首，截至2024年3月年薪達686.7萬元，較按年同期再增31萬元，亦即加薪4.8%。早前卸任的明愛醫院行政總監屈銘伸居次，年薪達573.6萬元，亦較上一年度多逾31萬元。第三至五名按順序為港島西聯網總監李德麗、新界東聯網總監鍾健禮、九龍東聯網總監楊諦岡，年薪分別為554.2萬元、537.3萬元、529.8萬元。

全職醫療人員按年增295人 高級醫生及副顧問醫生流失未止血

人手方面，醫管局2023至24年度有7,350名全職醫療人員，較上一年度多295人；當中駐院醫生及醫生佔最多，達3,499人，按年多203人。不過，高級醫生及副顧問醫生連續第三年有淨流失，較去年跌20人。護理人員方面，2023至24年度有近2.9萬人，較上一年度減少734人。

高拔陞於年報致辭則表示，年內來港工作或交流的非本地培訓醫生增加一倍多至近140 名。他相信海外護士修訂條例通過後，將有助吸納合資格的非本地培訓護士加入醫管局工作。