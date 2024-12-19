自動駕駛車︱冠忠獲批先導牌　兩自動小巴12.27起西九文化區測試

運輸署今日（19日）表示，已批出一個自動駕駛車輛先導牌照（先導牌照），營辦人為冠忠遊覽車有限公司，可在本月27日至明年10月2日，在西九文化區內測試兩架自動駕駛小巴。而根據運輸署資料，有關車輛由金龍新能源汽車公司製造。



冠忠遊覽車有限公司可在本月27日至明年10月2日，在西九文化區內測試兩架自動駕駛小巴。（冠忠遊覽車有限公司網頁截圖）

運輸署指，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出一個自動駕駛車輛先導牌照（先導牌照），讓申請人冠忠遊覽車有限公司在西九文化區內進行自動駕駛車輛測試。

兩架自動駕駛小巴可在西九文化區內，於指定時段和路段進行測試，來回西九文化區西閘、西九文化區私家路段、西九文化區管理局項目辦公室、博物館道及文化道。測試期間，不可有多於一輛先導自動車以自動模式在指明的測試範圍或路線運行；車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

兩架自動駕駛小巴可在西九文化區內，於指定時段和路段進行測試，來回西九文化區西閘、西九文化區私家路段、西九文化區管理局項目辦公室、博物館道及文化道。（運輸署網頁截圖）

運輸署補充指，在接獲先導牌照申請後，會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批。

署方又表示會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試，亦歡迎有興趣的機構或企業提交申請，協力推動自動駕駛技術在香港進一步發展。