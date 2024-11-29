自動駕駛車輛｜運輸署批出首個先導牌照予百度　10車機場島測試

運輸署今日（29日）公布，已批出首個自動駕駛車輛先導牌照，申請人獲批准10輛自動車在機場島進行測試。首階段將在指定時段和路段，每次只可有一輛自動駕駛私家車進行路面測試，往來香港國際機場四號停車場及赤鱲角南路。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。



獲得牌照申請人為百度旗下Baidu Apollo International Limited。



運輸署今日公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出首個自動駕駛車輛先導牌照。

首階段每次只有一自動車進行路面測試 操作員長駐

該先導牌照申請人獲批准10輛自動駕駛車輛（自動車）在北大嶼山進行測試。首階段將在指定時段和路段，每次只可有一輛自動駕駛私家車進行路面測試，往來香港國際機場四號停車場及赤鱲角南路，途經暢達路、機場北交匯處、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城東路、航天城交匯處、東岸路及觀景路。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

運輸署發言人表示，在接獲先導牌照申請後，會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批。署方會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。

圖為蘿卜快跑在北京機場進行自動駕駛車輛測試。（蘿卜快跑網頁圖片）

至今共有12個獲批項目與自動車有關

為了便利業界在香港更廣泛地測試和應用自動車，新的自動車法例和規管制度於今年3月一日開始實施，為自動車提供具彈性的規管框架。運輸署歡迎有興趣的機構或企業提交申請，協力推動自動駕駛技術在香港進一步發展。

另外，政府於2021年推出10億元的智慧交通基金，以資助本地機構或企業進行與車輛有關的創新科技研究和應用，至今共有12個獲批項目與自動車有關，測試路段涵蓋公共道路及不同應用場景，例如西九文化區、香港科學園和個別私人屋苑等。