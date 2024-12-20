Kelly's Education六年築夢　用語言點亮孩子未來

六年前，一顆小小的種子在香港的沃土中萌芽，2018年12月Kelly's Education創立於香港。六年來，我們秉持著「用語言賦能孩子未來」的初心，專注於為 3 至 15 歲的孩子提供個性化的線上語言教學服務，在英語和普通話教學領域取得了令人矚目的成就。



用愛灌溉 夢想啟航

我們深信，語言學習不僅能幫助孩子建立自信，應對未來挑戰，更能打開通往世界的窗口，讓他們擁有更廣闊的視野。英語作為全球通用語言，普通話則是全球使用人口最多的語言，兩者都是我們課程的重點。我們甄選歐美外籍教師和中文普通話專業教師，透過創新的 4 對 1 教學模式，為每個孩子和家長提供個人化的學習體驗。

砥礪前行 步履不停

2018 年 12 月，Kelly's Education 在香港這個國際大都會誕生。我們憑藉全球化的視野和專業的團隊，致力於為全球學生提供高品質且價格合理的線上語言學習服務。即使面對教育行業的波動，我們依然保持穩健的經營，因為我們相信，穩健的經營是提供優質服務的基礎。我們始終以使用者為核心，而非盲目追求規模或依賴行銷，我們相信，只有用心服務好每一位使用者，才能最終實現雙贏。

2023 年 9 月，Kelly's Education 被納斯達克上市公司 QuantaSing Group (Nasdaq: QSG) 全資收購，成為其旗下專注於海外教育板塊的成員。上市公司資源的注入，為 Kelly's Education 的持續發展提供了更強大的支持。

匠心獨運 成就非凡

我們自主研發的沉浸式教學系統，結合互動、趣味和視覺吸引的內容，讓孩子們在快樂中學習，在學習中成長。我們與國家地理學習、牛津大學出版社等國際知名教育機構合作，為學生提供高品質的課程內容。

我們的英文課程由經驗豐富的英語母語外籍教師執教，他們專業資格完備、教學經驗豐富，能賦予小朋友純正發音、地道表達與深度西方文化感知。藉助情境對話、故事講述、角色扮演等趣味教學法，給小朋友營造沉浸式英語母語情境，英語聽說讀寫能力得以自然提升。同時，普通話課程廣受香港本地學生及海外家庭的歡迎。課程涵蓋拼音漢字認讀、口語表達、閱讀理解等維度，由專業教師團隊悉心指導，助力孩子們打好中文普通話根基，提升普通話綜合素養。

量身訂做 學習體驗再升級

我們堅信每個小朋友都是獨特的，因此我們致力於客製化他們的學習體驗。除了根據每個小朋友的語言熟練程度和學習風格匹配吸引人的課程外，我們推出了極具特色的 4 對 1 服務：為每一位學生匹配學術顧問、課程顧問、母語老師以及助教 4 個服務角色，可以全方位個人化地創造難忘的學習體驗。此外，我們的平台讓家長能夠積極參與小朋友的學習旅程，為家長提供課堂錄影，並提供多種回饋管道，從而幫助我們持續優化服務體驗。

Kelly's Education 創立之時，我們看準數位化浪潮中科技的潛力，堅信能藉其打破地域限制，讓全球孩子獲取優質英文教育資源。從最初的簡單設想，到打造出功能齊全、體驗佳的線上語言教育平台，克服諸多技術難題，融入互動課程、智慧學習系統等元素，為孩子們營造趣味又高效的學習環境，見證品牌的穩步成長。同時，我們仍然認為，不論科技如何發展，人性化的專業服務依然是教育服務中不可或缺的，因此，儘管科技加持，我們始終堅持我們的 4 對 1 專業服務，打造純技術平台不可替代的使用者體驗。

邁向未來 持續精進

六週年是我們的一個里程碑，Kelly’s Education 將繼續深耕線上教育領域，不斷優化課程體系，提升教學品質，讓更多的小朋友享受到優質的學習體驗，助力小朋友的成長，為教育事業貢獻我們的力量。讓我們一起期待 Kelly's Education 的持續精進和優質服務！

(資料及相片由客戶提供)