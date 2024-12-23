AlipayHK納入交通費補貼　行政總裁：推更多優惠搶客谷市佔率

AlipayHK明年1月1日起納入公共交通費用補貼計劃。AlipayHK行政總裁李詠詩指，平台盡量加強用戶的便利，例如用戶透過AlipayHK應用程式可以選擇自動領取補貼存入賬戶，「click都唔使」，希望可以拉近與八達通的市佔率的差距，招數包括推出更多優惠；未來希望融合服務和支付，例如可以無廣告地以AlipayHK應用程式查看巴士實時到站訊息。



手機無連接網絡也能掃描二維碼付款

運輸署上周四（19日）宣布，AlipayHK於明年1月1日元旦日起，也納入公共交通費用補貼計劃，是第二個納入計劃的電子支付方式，讓市民除八達通外，有多一個選項。

李詠詩接受訪時問時表示，平台被納入公共交通費用補貼計劃，代表政府認可他們的技術。她指AlipayHK目前擁有雙離線技術，即使手機沒有連接網絡也能掃描二維碼付款。

機場快綫和部分小巴路線尚未能計入補貼

她表示，設計系統時考慮用戶面對的問題，所以會盡量加強用戶的便利，例如用戶透過AlipayHK應用程式，便可以看到能拿到多少補貼，亦可以選擇自動領取，款項便會自動存入賬戶，「click都唔使」，但目前機場快綫和部分小巴路線尚未支持儲存交通費補貼。

加大力度搶客以拉近與八達通的市佔率差距

李詠詩指，目前AlipayHK的市佔率與八達通不在同一水平，希望未來加大力度搶客，可以拉近與八達通的市佔率的差距，惟現在沒有公開目標。搶客招數包括推出更多優惠，例如以AlipayHK連結A. Point Card乘搭公共交通工具可即時賺取20倍A. Point，可當現金折扣或換取禮劵等。

現時AlipayHK擁有420萬名活躍用戶。李詠詩表示，已有100萬人曾使用二維碼乘車，形容「二維碼搭車習慣已形成」。她指未來希望融合服務和支付，例如可以無廣告地以AlipayHK應用程式查看巴士實時到站訊息；目標又向「 SuperApp 」（超級程式）方向發展，涉足銀行、生活等方面，例如買戲票和演唱會門票、小額貸款等。除了香港，他們也想拓展到大灣區，做到「一app暢遊大灣區」。