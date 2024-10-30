淘寶雙十一｜AlipayHK綁銀聯卡免手續費　買滿$200減20兼包郵到港

淘寶正舉行雙十一優惠，惟港人以AlipayHK或本地信用卡等付款，會被收取1至3%不等手續費。AlipayHK今日（30日）公布，即日起至12月31日，首次綁定銀聯卡在淘寶消費滿港幣200元，即減港幣20元。所有淘寶交易均免手續費。

與此同時，雙十一優惠包括跨店每滿人民幣300元減50元，即低至83折，同時買滿人民幣99元則可全港包郵。換言之，即綁定銀聯卡後除了減20元及免手續費外，更可享有原來的83折，兼包郵到港。



AlipayHK起戶可連結本地銀聯信用卡付款

淘寶正舉行雙十一優惠，活動期間在精選商戶購物可享優惠，跨店每滿人民幣300元減50元，即低至83折，同時買滿人民幣99元則可全港包郵，相信不少港人正準備血拼。

AlipayHK今日公布，即日起用戶可連結香港本地發行的銀聯信用卡，在淘寶、本地超過15萬個線上線下商戶、內地及境外其他國家及地區付款。

淘寶早前在記者會宣布提供免費包郵香港服務。（資料圖片）

AlipayHK綁銀聯卡所有淘寶交易均免手續費

適逢淘寶正舉行雙十一優惠活動，即日起至12月31日，首次綁定銀聯卡在淘寶消費滿港幣200元，即減港幣20元。所有淘寶交易均免手續費。

AlipayHK表示，早已支持中銀香港發行的銀聯信用卡付款，今次更拓展至所有香港發行的銀聯信用卡及簽名借記卡。