無業漢疑為買點數卡搶劫　曾一日劫4店僅一店成功得1千　囚68月

患有人格與行為障礙的無業漢，疑為購買網上遊戲的點數卡，於去年持刀到葵涌一間便利店行劫。惟店員受驚大叫，無業漢事敗逃去。他於兩個月後重施故技，在不足1小時內，以剪刀連續行劫3間便利店和1間麵包餅，最終只在一間便利店成功劫去1000元，他並於同日被捕。無業漢今(23日)在高等法院承認4項意圖搶劫和1項搶劫罪，法官斥責被告針對便利店犯案，最終判他監禁5年8個月。



被告黃廸銨，36歲。被告案發時無業，領取傷殘津貼。辯方求情時透露，被告5、6歲時，其雙親離異，他由祖母照顧。此外，他患有精神病多年。

被告黃廸銨在高等法院承搶劫等罪囚5年8月。(黃浩謙攝)

被告患人格與行為障礙

法官判刑時引述被告的的精神科報告，報告指被告患有人格與行為障礙，並且屬有限智能(limited intelligence)。此外，他曾因吸食毒品，到小欖精神病治療中心接受治療。自2021年起，被告入住長期護理院。報告並指，被告聲稱因玩網上遊戲和賭博習慣，需要金錢，因此行劫。

被告曾因搶劫被判佃5年1個月

法官續指，被告知道便利店存放現金，職員亦不多，針對便利店多番犯案，期間使用生果刀和剪刀。此外，被告的案底差劣，曾因搶劫罪被判囚63個月。考慮以上因素後，法官判被告監禁5年8個月。

第一次行劫遇店員大叫離場

案情指，被告於2023年2月20日晚上近8時，到葵涌盛芳街一間便利店，取出生果刀行劫。店員受驚大叫，被告逃離現場。

劫4店兩間空手而回

被告於同年4月30日早上，不足一小時內先後到深水埗3間便利店和1間麵包餅，持剪刀行劫。除了成功在長沙灣道的OK便利店劫去1000元，被告在其他店舖均空手而回，他在最後一次在汝州街行劫，用剪刀戳一名女店員的左手臂。該名女店員按下警鐘後，被告立即離開。

被捕稱因為無錢所以行劫

警員於同日稍後，在荔枝角道發現被告和劫案的疑犯容貌相似，遂拘捕被告，他在警誡下承認因為無錢，所以行劫。

案件編號：HCCC312/2024