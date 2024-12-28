【香港有工業，實踐之旅】生產力局助力香港手信每日生產5噸曲奇

儘管香港的製造業以往十分蓬勃，但硬件配套缺乏足夠的更新，例如受場地因素和生產方式所限，令到產能逐漸趕不上時代發展的步伐，致力於生產曲奇產品的香港手信有限公司（下稱香港手信）亦深受這些痛點影響。為了突破困境，香港手信尋求生產力局的協助，研發了解決方案——「智能製造包餡曲奇生產線」，成功逆轉無法維持的生產成本，現如今已實現每日5噸的產能！



由生產力局引入的「智能製造包餡曲奇生產線」助力香港手信實現每日5噸的產能。

傳統製造業生產成本難以維持

香港手信是本地自設廠房的食品企業，致力於生產高品質曲奇產品，亦提供定制和代工服務，是製造業的典型企業案例之一。雖然公司生意不俗，亦受到不少港人和遊客的青睞，但在一系列的限制之下，業務難以向上突破。香港手信有限公司創辦人李奕彬博士透露：「廠房設於工廠大廈，空間確實有限。以傳統手工或者半自動方法生產曲奇的產量低下，亦因為人力負責的部分較多，故產品品質不穩定，難以維持生產成本。最終導致曲奇產品無法同市場產品形成差異化，沒有競爭優勢。」

以智能化生產線解決痛點！

近年科技的急速發展，為各行各業開闢出新的道路，而對工業界而言，「新型工業化」或「工業4.0」便是打破傳統業界痛點的解決方案。李博士回憶道：「大概2020年，我已經想改造生產線，但因為疫情影響而一再延遲。幸好期間知道政府正推動工業4.0，而生產力局亦願意為有需要的企業出謀獻策，所以便聯絡他們，希望可以共同研發方案。」

香港手信的目標有三：其一是建立一條全自動的智能曲奇生產線原型，其二是建立完善的智能生產和品質監管系統，其三則為實現流心包餡曲奇的批量生產。然而，一些限制依舊影響方案的研發，生產力局食品科技研究及管理部副主管雷凱茵女士（Sonia）解釋：「在工業大廈有限的空間内，要完整實現曲奇生產工藝需求的功能並不容易。至於生產線原型各模塊的數據整合，尤其是整合來自不同廠家的系統，亦是一大挑戰。」

香港手信的全自動的智能曲奇生產線原型。

為了完成方案研發，生產力局提供了「自動化」與「數據採集與監控系統」兩項技術。其中前者是將曲奇生產工藝各步驟自動化，自動完成麵糰分割、包餡、成型、烘培、包裝等流程，亦能自動檢測並剔除線上的不合格產品，減少檢測人手和降低品質風險。「數據採集與監控系統」則能夠實時採集個部分設備的運行數據和品質監控數據，並通過在線和遠程訪問生產線數據，幫助管理人員及時發現潛在問題，作出正確決策。

香港手信面向世界

智能曲奇生產線將場地限制、產能低、成本高等痛點一次過解決，李博士喜言：「通過自動化和智能化為香港手信曲奇生產實現空間、產量、成本的平衡，從無法維持生產成本到實現每日5噸的產能！」展望將來，他希望推出更多種類的曲奇產品，然後申請更大的工場加大產能，讓公司有力面向世界。

至於Sonia亦希望今次的項目可以成為在傳統工業大廈有限空間實施智能生產線的藍本，「這是一個很好的示範！運用科技提升生產效能和曲奇品質之餘，工人的職責亦由人力勞動變為操作機械，希望能夠吸引更多年青人入行，令本地製造業能持續蓬勃發展。」

生產力局和香港手信未來會繼續合作，共同實現新型工業化。

兩大資助計劃 推進新型工業化發展

生產力局鼓勵企業利用政府資助，例如新型工業化資助計劃(NIFS)及新型工業加速計劃(NIAS)，設立智能生產線，助力企業進一步提升產能與拓展業務。

善用新型工業加速計劃（NIAS）及新型化資助計劃（NIFS）把握商機 傳統製造業或新興產業的公司可申請計劃的配對資助，設立新智能生產線，以擴充其高增值業務及提高營運效率。

生產力局作為工商業界的最強後盾，將繼續協助企業善用科技，配合可持續發展的理念，利用智能生產線助業務更上一層樓，共同推進香港的新型工業化進程。

（資料及相片由客戶提供）