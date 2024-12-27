防止虐待動物｜申訴專員主動調查政府動物管理及保障動物權益工作

申訴專員公署今日（27日）表示留意到，政府早於2019年建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，加強打擊殘酷對待動物行為，但現時仍未敲定修訂建議及訂定向立法會提交條例草案的具體時間表。就此，申訴專員陳積志宣布展開主動調查行動，詳細審研政府就動物管理及保障動物權益和福利的工作。



公署指，近年社會各界日益關注動物權益和福利，特別是近月接連發生多宗涉嫌殘酷對待動物的嚴重個案，其中不少個案被發現時，涉案動物已經被虐殺致死。市民大眾認為當局應加強執法力度，必須加重罰則。

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公署表示留意到，政府早於2019年建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，加強打擊殘酷對待動物行為，但現時仍未敲定修訂建議及訂定向立法會提交條例草案的具體時間表。公署指，政府近年成功破獲不少非法動物繁殖場及走私動物活動，傳媒亦時有報道有關非法進口、繁殖及售賣動物的問題。這些非法活動不但帶來衞生和疾病風險，亦會導致動物受到極大痛苦。公署亦表示，不時收到投訴，指漁護署處理捕獲或檢獲動物的方法不當，亦未有妥善處理有關殘酷對待動物或非法繁殖及無牌售賣動物的舉報。

陳積志表示，隨着社會進步，公眾越來越重視動物權益和福利，市民飼養寵物在香港亦越趨普遍。雖然政府已表示將會修例加強打擊殘酷對待動物行為，但他希望透過這項主動調查行動，全面審視當局就防止及打擊殘酷對待動物行為、保障動物權益和福利及動物管理的工作及措施是否足夠、是否有效及有否改進空間。

他指，主動調查行動將詳細審研漁護署在動物管理及保障動物權益和福利的工作，包括如何防止虐待動物及就涉嫌殘酷對待動物個案的跟進、打擊非法繁殖、走私及無牌售賣動物的措施、流浪動物的處理和領養動物的安排，以及推廣動物權益和福利的公眾教育及宣傳工作，並在有需要時提出適切的改善建議。

他歡迎市民以書面提出意見，可於2025年1月24日或之前把意見送達申訴專員公署：

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