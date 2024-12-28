瑞幸咖啡攻港首日連開5店　打工仔上班前光顧：價錢稍貴冀增優惠

內地餐飲品牌攻港一浪接一浪，其中瑞幸咖啡今日（28日）更在香港各區連開五間分店。早上約九點，位於旺角新之城分店有不少附近的打工仔前來光顧。有市民專程在上班前購買最出名的「生椰拿鐵」，看看兩地口味是否不同。有人則表示咖啡價錢較內地稍貴，希望能提供更多優惠。



瑞幸咖啡位於旺角新之城分店為第「22222」間分店。(洪芷菁攝)

瑞幸咖啡今日（28日）在香港各區連開五間分店。位於旺角新之城分店為第「22222」間分店，早上見到有不少附近的打工仔來光顧。在旺角工作的市民郭小姐表示，昨日留意到新店開張，「今日諗住要試一試，睇下有咩分別。」她認為兩地分店的飲品選擇都差不多。她購買了認為最出名的「生椰拿鐵」。至於價錢方面，她稱內地如有優惠券，售賣10元，而平時售20元，而香港領券購買亦需30元，認為價錢可接受，「始終香港物價都係貴」。

在旺角工作的郭小姐表示，昨日留意到新店開張，「今日諗住要試一試，睇下有咩分別。」(洪芷菁攝）

郭小姐表示日後會在這裡購買，因在公司樓下，方便購買。她續指，瑞幸咖啡與其他咖啡店例如Pacific Coffee（太平洋咖啡）的咖啡豆不同，後者的咖啡味較香，前者則奶香較重。

同樣在旺角區工作的蔡小姐購買了一杯生椰拿鐵，她表示因味道較香。(洪芷菁攝）

同樣在旺角工作的蔡小姐購買了一杯生椰拿鐵，她表示因味道較香。她認為兩地的選擇，「飲過都係ok。」她續指香港分店初初開業，可能暫時未有內地如此多口味選擇，以迎合港人口味為主。她認為價錢上與國內比還有一些距離，但希望便宜一些更好，並提供多些優惠。

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瑞幸咖啡5間門店分別位於尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心、旺角新之城、沙田中心及上環德輔道中。