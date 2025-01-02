六合彩新年金多寶2025｜1.2晚攪珠　一注獨中贏1億　即睇最旺冧巴

今晚（28日）開彩的六合彩新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲高達5,300萬元彩金，而這期攪珠，將是2024年最後一次，至於2025年首次攪珠將於1月2日晚舉行，更是六合彩新年金多寶2025，馬會估計頭獎基金高達1億元。十大幸運投注站，過去11年六合彩新年金多寶熱門號碼，一文看清。



▼2024年1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼



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六合彩新年金多寶2025｜獎券於今晚12.28攪珠後開始發售

馬會表示，新年金多寶攪珠2025將於2025年1月2日舉行，特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元，新年金多寶獎券將於今晚攪珠後開始發售。

六合彩新年金多寶2025｜十大幸運投注站

今年新年金多寶無幸運兒 14注中二獎 每注派$54萬多

今年1月3日舉行的六合彩新年金多寶2024，攪出的號碼為：2、3、19、34、37、46，特別號碼為：32。雖然頭獎無人中，但二獎有14注中，每注派54萬元多。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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六合彩新年金多寶2025｜過去11次新年金多寶 8、32及46最旺

至於大家關心的新年金多寶「幸運號碼」，在過去舉行的11次新年金多寶攪珠，連特別號碼計，當中「8」、「32」及「46」一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼，當中「32」及「46」號更是今年新年金多寶2024的中獎號碼；而「25」、「35」、「36」及「39」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。