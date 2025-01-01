六合彩新年金多寶｜1億頭獎今晚攪珠　3冧巴旺　6號碼老是不出現

2025年來了，元旦伊始，周四晚（2日）有個1億頭獎六合彩將開彩。六合彩新年金多寶2025明晚攪珠，馬會估計頭獎基金高達1億元。十大幸運投注站，歷年11次六合彩新年金多寶熱門號碼，以及6個從未攪出號碼，一文看清。



▼2024年1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼



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六合彩新年金多寶2025｜截至周四早上投注額近1.2億

馬會表示，新年金多寶攪珠2025周四晚舉行，特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元，截至周四早上，投注額近1.2億元。

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六合彩新年金多寶2025｜11次新年金多寶從未攪出號碼

六合彩新年金多寶2025將是第12次新年金多寶攪珠，翻查資料，有6個號碼在之前11次新年金多寶從未攪出，包括5、9、10、13、16及26號。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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六合彩新年金多寶2025｜8、32及46最旺

至於大家關心的新年金多寶「幸運號碼」，在過去舉行的11次新年金多寶攪珠，連特別號碼計，當中「8」、「32」及「46」一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼，當中「32」及「46」號更是新年金多寶2024的中獎號碼；而「25」、「35」、「36」及「39」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。