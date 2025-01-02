食環署九龍城衞生辦兩內部文件疑被盜　涉100名投訴人個人資料

食環署今（2日）公布一項資料外泄事件，指九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部紙本文件檔案懷疑失竊，涉及約一百名投訴人就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括他們的姓名、聯絡電話或電郵地址。署方稱，已報警跟進及向私隱署通報，並即時聯絡所有受影響的資料當事人，就事件致歉。



食環署表示，九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部文件檔案懷疑失竊，涉及約一百名投訴人就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括他們的姓名、聯絡電話或電郵地址。（資料圖片）

食環署今（2日）公布一項資料外泄事件，九龍城區環境衞生辦事處辦公室內兩個內部文件檔案懷疑失竊，檔案內保存市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約一百名投訴人的姓名、聯絡電話或電郵地址。懷疑失竊的辦公室範圍需以密碼進出，亦設有獨立門鎖。

食環署已報警及通報私隱專員公署

發言人表示高度重視事件，由於事件可能涉及盜竊的刑事行為，已報警跟進，會全力配合調查。由於檔案內載有個人資料，署方向個人資料私隱專員公署通報，並已即時聯絡所有受影響的資料當事人，就事件致歉及呼籲他們提高警覺。

食環署相信今次事件屬個別事件，但若調查發現事件涉及人為疏忽或處理失當，署方定必嚴肅處理。署方亦會檢視部門現時個人資料的保安，以確保有效保障收集所得的個人資料。

發言人重申，食環署一向十分重視個人資料的保安，已制定清晰內部指引及相關監管機制，確保人員按照《個人資料（私隱）條例》及相關規定處理個人資料，並會不時提醒人員遵守。