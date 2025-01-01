卓永興突擊落區親自操作洗街盤　囑食環署做好街道清潔迎農曆新年

政務司副司長​卓永興在聖誕假期過後，曾「突擊」視察多區街道衞生情況，並實地了解食物環境衞生署人員使用高速清洗盤於灣仔港灣道清洗街道，他更親自使用洗街盤清潔路面，體驗操作情況，驚嘆清洗效果立竿見影。他指，還有不到一個月便是農曆新年，囑咐食環署同事用心做好街道清潔，讓市民開開心心過新年。



卓永興體驗使用洗街盤清潔路面（政府新聞處）

卓永興稱，他未有事先知會部門地區同事，在聖誕假期過後，先後走訪港九新界多處地方，包括尖沙咀彌敦道、佐敦廟街、旺角花園街、黃大仙盈鳳里及龍翔道和沙田拗道一帶，還有大埔墟四里即廣福里、大榮里、大光里、大明里，及灣仔莊士敦道及附近的大王東街、汕頭街、廈門街、石水渠街、交加里，再走至灣仔道及巴路士街。他指這些地方在推行「政府打擊衞生黑點計劃」的兩年多後，經改善的環境衞生，都能得以保持，街道的清潔更勝從前。

卓永興觀看食環署員工示範使用洗街盤（政府新聞處）

他稱，日前更特地到灣仔港灣道，在不妨礙路過行人的情況下，觀看食環署操作高速清洗盤（簡稱洗街盤）進行清潔街道的工作。食環署署長吳文傑表示，洗街盤的去垢效果顯著，現時已在各區採用，按街道的行人流量和潔淨程度等因素，制定使用洗街盤進行深層清潔的優次和密度。

卓永興指經改善的環境衞生，都得以保持（政府新聞處）

他觀看食環署人員使用洗街盤的情況，形容開動洗街盤後不消一會，灰黑的地磚，便回復原來的紅色黃色，連路邊的石壆都現出原來的石色，清洗效果可謂立竿見影，再用水沖去起出的污垢殘餘後，路面變得像新的一樣，清洗前後的對比很大。