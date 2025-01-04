銅鑼灣天降石屎傷途人　屋宇署5年前向大廈發驗樓令　業主未遵辦

銅鑼灣波斯富街一幢大廈昨日（3日）有外牆石屎剝落，砸中男途人，傷者一度昏迷。發展局今（4日）在發文指，屋宇署2020年曾向涉事樓宇及強制驗樓及驗窗通知，至今仍未獲遵辦，署方在事發後即派員視察，隨即安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎，緊急工程完成後，相關路段已解封，署方事後會向相關業主收回工程費用。



救援人員到場處理，現場交通一度擠塞。

發展局表示，屋宇署2020年向昨晚發生意外的樓宇發出強制驗樓及驗窗通知，至今仍未獲遵辦，又指近年多宗同類事件揭示，政府有需要加強力度催使業主遵辦，以確保樓宇和公眾安全。

該局指，屋宇署接獲通知後昨晚立即派員視察，在警方協助下暫時圍封受影響行人路段，並即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎。緊急工程完成後，相關路段已解封，屋宇署事後亦會向相關業主收回工程費用。屋宇署按風險評估，早前已將該幢樓宇納入為「樓宇更新大行動2.0 」第二類別樓宇，由政府主動介入進行驗樓和代辦工程。

該局重申，政府上月底已就檢討《建築物條例》公布了諮詢文件，展開為期兩個月諮詢，當中包括三個針對驗樓通知的修例建議：其中一個建議是為不遵辦驗樓通知引入6,000元定額罰款；如仍然不遵辦可被檢控，如涉及外牆部分，罰款將由現時最高5萬元增加四倍至20萬元，監禁維持1年。

另一建議引入新罪行，針對類似今次事件，即不遵辦驗樓通知的樓宇因外牆損壞而導致傷亡或財物損毀，業主有可能被檢控多一項罪行，如罪成可處最高罰款30萬元及監禁1年。

該局強調，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任，對於有心遵辦的業主，政府會繼續向業主提供財政及技術上的支援，但對於漠視樓宇維修責任的業主會嚴正執法。

昨日傍晚6時許，銅鑼灣波斯富街70號至76號近羅素街一幢大廈，一塊約2.1米乘0.2米石屎磚從高處墮下，擊中一名男途人頭部，頓時流血，傷者一度陷入昏迷，由救護車趕送律敦治醫院治理，經治理後回復清醒。