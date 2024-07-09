西環60年唐樓外牆石屎剝落　擊傷六旬漢頭部　熱心外籍男上前急救

今日（9日）晚上7時30分，警方接報西環堅尼地城新海旁的美新大廈唐樓，有石屎從大廈2樓外牆位置剝落，跌落簷篷位置，碎片再擊中1名60歲男途人，他頭部受傷清醒送瑪麗醫院治理。剝落外牆面積約2呎乘1呎大小，跌落地面後散開，每塊碎片長約5至10厘米，最大一塊略細於拳頭。碎石覆蓋地面4米乘4米範圍。現場留有血跡。



救護人員以擔架抬走傷者。（讀者提供）

事發位置在唐樓一間地舖餐廳門外，當時有2名外籍人士飲啤酒期間，見到一塊1呎乘半呎大、呈三角形的石屎，直擊老翁頭部天靈蓋與額頭之間位置。他們立即上前為傷者止血。他們表示急救期間，傷者傷口2秒後才出血。傷者同行妻子幸無恙，與傷者一同前往醫院。

唐樓2樓外牆有1塊2呎乘1呎大的石屎剝落，擊中老翁。（陳浩然攝）

現場消息指，當時附近有一輛衝鋒車路過，警員立即下車支援。由於事發位置鄰近消防站及救護站。協助急救的外籍男子稱救援人員10分鐘內到場，更讚賞警員及消防員十分有效率。

石屎從外牆剝落，打中一名六旬翁。（西環變幻時Facebook/ Edward Mak）

石屎跌落碎成每塊長約5-10厘米的碎塊，警方封鎖事發位置。（陳浩然攝）

從現場圖片可見，跌落石屎粉碎一地，消防員將石屎跌落位置圍起，警方封鎖附近行人路作調查。人員已通知屋宇署作後續處理。

翻查資料，美新大廈樓齡60年。現場附近為經常被「小紅書」推介的打卡熱點西環海傍。

事發為一間餐廳前方。（陳浩然攝）