寒潮｜電暖爐準備出動　一文看清六大使用安全須知　小心勿擺錯位

一股強烈冬季季候風明日將抵達華南沿岸，本港天氣正逐漸轉冷，不少市民或會使用電暖爐，不過開暖爐時，亦要注意使用細節，以免意外發生。《香港01》綜合消委會和機電署資料，整合使用電暖爐的六大安全須知。



《香港01》綜合消委會和機電署資料，整合使用電暖爐的六大安全須知。(資料圖片)

1. 不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點如浴室室，可供浴室用的除外。除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物之用。使用前必須檢查有否損壞。切勿將可燃物料放近使用中的電暖爐。

2. 電暖爐普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。

3. 充油式電暖爐頗重，過度傾側時可能倒下，或對附近小孩構成危險。此外，從外觀看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心。

4.天氣不太寒冷時，用戶可把火力或恆溫器調低，溫度過高反而令人感到不舒服。

5. 準備離開房間或不用暖爐時，應關掉電源，既安全又可節省能源。另外，亦切勿讓小孩接近電暖爐。

6. 用戶應定期清潔電暖爐，清潔前，必須拔掉電源插頭，並等待機身冷卻才開始清潔。若電暖爐有異常情況，例如過熱或漏油等，必須停止使用及安排有經驗的技師檢查。