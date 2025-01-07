寒潮｜天文台微調預報　料周五起3日市區最低12度　最凍不是半夜

天文台預料一股強烈冬季季候風會在星期四（9日）抵達華南沿岸，本周後期及周末期間早上寒冷。天文台今早（7日）微調天氣預報，預測市區（天文台尖沙咀總部）由周五起一連三日（10至12日）最低攝氏12度，最高17、18度，周四清晨比周三（8日）下午低8度，料天文台再會發出寒冷天氣警告。



自動分區天氣預報顯示，周五至下周日最冷時間不是半夜，而是清晨7時，即日出後不久，多數介乎10至12度，而石崗則跌至9度，北區打鼓嶺料低至7度，屬嚴寒級別（7度或以下）。



天文台1月7日上午11時半更新九天天氣預報，料由1月10日星期六起，市區最低12度。(天文台圖片）

▼2024年12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



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天文台科學主任昨在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《小寒進臘月》文章，指出冷空氣連日來已在華北至蒙古一帶堆積，預料寒冷天氣在本周後期便會影響華南。在中國東北部一帶的高空有「切斷低壓」建立，根據現時電腦模式預測，與其相關的西風槽會在本周中期顯著加深，引導積聚在槽後的冷空氣南下；同時，源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會東移，並進一步推動冷空氣向南擴展。

歐洲中期預報中心對於500百帕（即高空約5至6公里）位勢高度的預報。（圖一上）今日（1月6日）香港時間上午8時，（圖一下）星期四（1月9日）香港時間上午8時。（天文台圖片)

周四晚有「冷雨」 料氣溫午夜降至15度

天文台今早表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（8日）影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多。香港部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎16至20度。

天文台預料一股強烈冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，本周後期及周末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。預測本港周四大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，吹東北風4至5級，後轉吹北風4至5級，稍後氣溫顯著下降及有一兩陣微雨，市區氣溫會由下午最高20度，到午夜降至15度。

天文台調低周日最低氣溫預測 由13度降至12度

天文台預測周五早上市區降至12度，相比前一日，一夜跌8度，日間最高17度。自動分區天氣預報顯示，其他各區主要10至11度，石崗降至9度、新界北打鼓嶺降至7度。

接着的周六及周日早上寒冷，氣溫與周五相若，大致天晴，日間非常乾燥，相對濕度降至30%。天文台今早11時半更新九天天氣預報，調低下周日市區最低氣溫預測，由13度降至12度，因此出現一連三日最低12度。

最低溫度概率預報顯示，下周後期又會再一次降溫。（天文台圖片)

天文台指出，隨着該季候風被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下週中後期影響廣東。最低溫度概率預報顯示，下周中再次降溫，五（17日）氣溫料與本周末相若，本月20日為二十四節氣最後一個、「大寒」。