廉署起訴證監會前副總監鄧映霞　涉建議受查人銷毀可能涉案證據

廉政公署今（9日）起訴證監會前副總監鄧映霞。她涉嫌在證監會調查一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查、包括銷毀可能涉案的證據。廉署控告她妨礙司法公正，案件明日(10日)在東區裁判法院提訊。



廉政公署今（9日）起訴證監會前副總監鄧映霞。（資料圖片）

48歲被告鄧映霞，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》。她已獲廉署准予保釋，案件明日在東區裁判法院提訊。

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動拘捕被告。

案發時，證監會正調查上司公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動。鄧映霞可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。

控罪指鄧映霞涉嫌於2022年7月15日至27日期間，與一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。

廉署強調，一直致力維護香港金融市場廉潔，絕不姑息任何人士破壞市場公平運作。廉署面對任何公職人員的貪腐及失當行為，必定堅定執法，維護公義。