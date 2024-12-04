廉政公署270人獲嘉許　廉政專員胡英明：人員是一支專業反貪隊伍

廉政專員胡英明今日(12月4日)嘉許約270名廉政公署人員，以表揚他們在不同範疇的反貪工作展現專業才幹、表現傑出和盡忠職守，在各自的工作崗位創造多項突破及紀錄。



胡英明辭時表示，今年是廉署成立50周年，他衷心感謝同事們的努力和辛勤付出，讚揚廉署人員是一支專業的反貪隊伍，勇創一個又一個高峰。



胡英明在2024年廉政公署嘉許典禮上致辭時表示，廉署在各個反貪工作範疇均創造了多項突破和紀錄。在執法方面，廉署接連採取一連串涉及民生議題的大型執法行動，又連同其他監管機構合作，擴闊反貪網絡；在防貪方面，廉署在不同界別積極推廣誠信約章，又積極配合國家「一帶一路」倡議，鼓勵政府與私營機構共同協作打擊貪污。

在教育宣傳方面，廉署在宣傳策略及手法作出一連串重大革新，進一步擴展社交媒體的覆蓋面及推出極具創意的宣傳教育平台，獲得市民大眾讚賞；在與內地及國際社會反貪合作方面，廉署與國際反貪局聯合會及香港國際廉政學院組成「反貪鐵三角」，透過反貪培訓及交流，為全球反貪事業作出重大貢獻。廉政專員特別勉勵同事要隨時作出改變及變革，以應對未來的挑戰。

在廉署同事的辛勤付出和努力下，廉署在不同範疇的反貪工作取得多項成果及突破，影響力亦達到更高台階，貢獻香港、國家及世界各地。 廉政專員胡英明

廉政專員胡英明今日嘉許約270名廉政公署人員，他衷心感謝同事們的努力和辛勤付出，讚揚廉署人員專業反貪，勇創一個又一個高峰。（廉政公署圖片)

廉政學院及廉政公署第八屆國際會議秘書處的人員，今年分別獲頒發最高榮譽的廉政專員嘉許狀。國際會議秘書處人員則獲胡英明嘉許，在籌辦會議期間盡顯超卓專業才幹。廉署表示，會議今年5月成功舉行，並吸引全球近60個司法管轄區逾500名反貪及執法機構代表參與，得到各方高度讚揚，為開創「廉潔世界新道路」和說好香港故事作出重要貢獻。

胡英明讚揚廉政學院人員在學院的策劃及籌辦過程中表現卓越，成功令學院於本年2月廉署慶祝金禧之際順利成立，為廉署構建一個國際廉政建設平台，推動全球反貪事業發展；又舉辦各項專業培訓課程，提升香港的反貪領導地位。

在嘉許典禮上，胡英明又頒發紀念品予早前獲政府頒發廉政公署卓越獎章的社區關係處(社關處)處長麥偉強，以及獲頒廉政公署榮譽獎章的兩位執行處總調查主任方志堅及雷家聰。

署方表示，在專業反貪方面，執行處三個組別及19位調查人員亦獲頒執行處處長嘉許狀，獲表揚在多宗涉及不同行業或界別的貪污及相關罪行案件中表現卓越調查能力，令涉案人士繩之於法及被定罪，並且在情報處理、調查應用技術、法證會計、與其他反貪執法機構聯繫以及本地和國際反貪培訓等方面，提供高效支援，表現專業卓越。

在倡廉宣傳教育方面，社關處一個組別及三名人員則獲頒社關處處長嘉許狀，以表揚他們在策劃及籌備慶祝廉署成立50周年的連串宣傳教育活動中的傑出表現，讓社會各界一同見證廉署過去半世紀的反貪歷程，進一步提升廉署在本港以至國際間的正面形象。

此外，多名廉署人員和組別亦分別獲頒執行處、防止貪污處、社關處以及國際合作及機構事務處的助理處長嘉許狀，以嘉許他們在不同反貪工作範疇的出色表現。

逾130名不同職級的廉署人員今日也在嘉許典禮上分別獲頒獎章、證書或紀念牌，以表揚他們長期為廉署及政府服務。